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GeriŞehnaz Askeroğlu En popüler medikal işlemler “PRP VE Mezoterapi”
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Haberler>Yazarlar>Şehnaz Askeroğlu>En popüler medikal işlemler “PRP VE Mezoterapi”
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
22.04.2021 - 12:45 |  Son Güncelleme:

En popüler medikal işlemler “PRP VE Mezoterapi”

Şehnaz Askeroğlu
Şehnaz Askeroğlu
Güzellik Danışmanı
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Şehnaz Askeroğlu
Şehnaz Askeroğlu
En popüler medikal işlemler “PRP VE Mezoterapi”

Günümüzde en yaygın bilinen enjeksiyonlu cilt yenileme uygulamaları PRP ve mezoterapidir.

PRP

Kanımızda bulunan ve pıhtılaşmadan sorumlu platelet (trombosit) hücrelerinin parçalanmaları ile içeriğinde bulunan iyileşme ve hücre üretiminden sorumlu etken maddelerin özel sistemlerle çoğaltılarak saf şekilde elde edilmesini tanımlayan tekniktir.

Özel tüpler içine alınan kandan, belirli işlemler sonucunda saf plazma elde edilir.

Plazma, deri altına mikroenjeksiyon tekniği ile uygulanır ve deri altında ihtiyaç duyulan tüm alanlarda hücresel döngünün artmasını sağlar.

Günümüzde kozmetik alanda en çok saç ve deri kalitesini arttırmak amacıyla ve güneş lekelerinin tedavisinde yardımcı bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Mezoterapi

Vitamin, mineral, aminoasit, enzim, hyaluronik asit ilaçların belirli oranlardaki karışımlar halinde, mikroenjeksiyon tekniği ile cildin orta tabakasına verilmesi işlemidir.

Kullanım alanları: saç kaybı veya seyrekliği, yaşlanmanın yüz, boyun, dekolte ve el sırtı bölgesindeki etkilerinin (kırışıklık, incelme, kuruluk, elastikiyet kaybı, deri altı dokudaki gevşeklik), selüloit ve cilt ton farklılıklarının giderilmesi olarak sıralanabilir.

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Şehnaz Askeroğlu
Şehnaz Askeroğlu
Güzellik Danışmanı
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