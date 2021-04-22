En popüler medikal işlemler “PRP VE Mezoterapi”

PRP

Kanımızda bulunan ve pıhtılaşmadan sorumlu platelet (trombosit) hücrelerinin parçalanmaları ile içeriğinde bulunan iyileşme ve hücre üretiminden sorumlu etken maddelerin özel sistemlerle çoğaltılarak saf şekilde elde edilmesini tanımlayan tekniktir.

Özel tüpler içine alınan kandan, belirli işlemler sonucunda saf plazma elde edilir.

Plazma, deri altına mikroenjeksiyon tekniği ile uygulanır ve deri altında ihtiyaç duyulan tüm alanlarda hücresel döngünün artmasını sağlar.

Günümüzde kozmetik alanda en çok saç ve deri kalitesini arttırmak amacıyla ve güneş lekelerinin tedavisinde yardımcı bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Mezoterapi

Vitamin, mineral, aminoasit, enzim, hyaluronik asit ilaçların belirli oranlardaki karışımlar halinde, mikroenjeksiyon tekniği ile cildin orta tabakasına verilmesi işlemidir.

Kullanım alanları: saç kaybı veya seyrekliği, yaşlanmanın yüz, boyun, dekolte ve el sırtı bölgesindeki etkilerinin (kırışıklık, incelme, kuruluk, elastikiyet kaybı, deri altı dokudaki gevşeklik), selüloit ve cilt ton farklılıklarının giderilmesi olarak sıralanabilir.