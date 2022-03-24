Emzirme döneminde bakım rutinlerine devam edilebilir mi?

Küçük dokunuşlar ile kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz

Vücuttan bahsetmişken, anne sütü rezervlerini etkilememek için anneler emzirme döneminde diyet yapmamalı ve yorucu egzersiz yapmamalıdır. Bunun yerine süt rezervlerini etkilemeyen masum uygulama derecesi ayarlanarak uygulanabilir. Ultrason ve radyo frekansı gibi uygulamalar uygun şekilde ayarlanırsa bu süreç insanlara zarar vermeden iyi yönetilebilir. Aynı şekilde doğum sonrası toparlanma masajı ve terapisi de faydalı olabilir.

Emzirirken yüz uygulamalarına ise özel dikkat gösterilmelidir. Hormonal durumlar pigmentasyon sorunlarına yol açar. Leke sorunları için ağır leke tedavileri ve lazer tedavilerinin yapılması uygun değildir. Hyalüronik asit bazlı saf dolgular zaten vücutta bulunduğu için doktor kontrolünde yapılabilir. Emzirme döneminde çok iddialı ilaç ve enjekte edilebilir uygulamalar önerilmemektedir. Bunun yerine emzirme dostu ürünlerle yapılan tıbbi tedaviler hem rahatlatabilir hem de yüze tazelik kazandırmayı kolaylaştırabilir.

Kişi yaptırmayı düşündüğü tüm işlemler için mutlaka alanında uzman ve tecrübeye sahip hekime başvurmalıdır. Yanlış ya da emzirme döneminde zararlı olabilecek uygulamaların yapılması geri dönüşü zor sonuçlara yol açabilir.