Kimi kadınlar genetik anlamda şanslıdır ve hamilelik döneminde vücutları negatif bir değişime uğramaz, doğumdan hemen sonra eski formuna kavuşur. Kimi kadınlar da özellikle hamilelik dönemindeki hormonal süreç, alınan kilo miktarı, çatlamaya ve elastikiyeti kaybetmeye meyilli cilt yapısı sebebi ile bu süreci estetik anlamda olumsuz değişikliklerle noktalar. Ancak günümüzdeki yeni trendler ve teknolojik imkanlar ile bu süreci en başa döndürmek mümkün.

Doğum Sonrası Estetik Cerrahi ya da eski vücut ölçülerine tekrar dönebilme isteği hamilelik evresi geçiren kadınların en önemli isteklerinden biridir. Hatta bazı kadınlar sırf bu süreçte yaşayabilecekleri negatif durumlar nedeni ile hamile kalmayı geciktirir. Hamileliğe bağlı değişen vücut yapısı ve süreçte hormonal dalgalanmalar, hem hamile hem de doğum yapmış lohusalık dönemindeki annelerde psikolojik baskı ve depresyona neden olabilir. Bu durumda anne bedeninde oluşan bozulmalar şayet normal yollarla eskiye döndürülemiyor ise yapılacak estetik ameliyatlar imdada yetişebilir.

Doğum sonrası anne estetiği kişiye özeldir ve tek bir operasyonu kapsamaz. Birden fazla estetik ameliyatın kombinasyonu ve gerektiği kadar uygulanması hedeflenir. Bu estetik ameliyatlar kombinasyonunda genellikle şu operasyonlar yer alır; meme dikleştirme, karın estetiği, basen ve bacak estetiği, genital estetik, cilt lekelenmesinin giderilmesi, bölgesel liposuction.

Burada en önemli nokta annenin doğum sonrasında mutlaka sporla estetik operasyonları desteklemesidir, bu şekilde hem psikolojik olarak daha mutlu hem de yeni hayatında daha formda kalır. Genital estetiği de özellikle normal yoldan yapılan doğumlarda, vajinanın deforme olduğu durumlarda uygulamaktadır.

Doğum sonrası anne estetiğinin ayrı ayrı yapılan bu estetik ameliyatlardan farkı, yalnızca gereken bölgelerde kısmen uygulanarak ve birbiri ile desteklenerek annenin doğum öncesi formuna kavuşturmaktır. Estetik ameliyatlar genellikle doğumu takiben 6 ay sonra tavsiye edilir ancak meme estetiği de gereken kombinasyon için emzirme döneminin bitmesi daha uygun olur. Yüz bölgesindeki botoks ve dolgu gibi uygulamalar da emzirme döneminde uygulanmaz, emzirme dönemini takiben başlanır. Doğum sonrası anne estetiği, hem estetik hem de psikolojik açıdan yüz güldürücü ve genellikle kolay atlatılan estetik ameliyatlar kombinasyonudur. Annenin yeni hayatında daha özgüvenli ve güzel hissetmesini sağlar.