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GeriŞehnaz Askeroğlu Çalışan kadınlar için hızlı bakım önerileri
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Haberler>Yazarlar>Şehnaz Askeroğlu>Çalışan kadınlar için hızlı bakım önerileri
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
28.02.2022 - 17:53 |  Son Güncelleme:

Çalışan kadınlar için hızlı bakım önerileri

Şehnaz Askeroğlu
Şehnaz Askeroğlu
Güzellik Danışmanı
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Şehnaz Askeroğlu
Şehnaz Askeroğlu
Çalışan kadınlar için hızlı bakım önerileri

İş temposunda bakımlı görünmek mümkündür. Bunun için yapılması gereken kişinin cildini tanıyarak doğru bakım adımlarını uygulamasıdır.

Bu önemli faktörleri desteklemek için yapılabilecek ise;

Cilt bakımını rutin haline getirebilirsiniz

Cildinizi sabah ve gece temizlerseniz, uyandıktan sonra ve yatmadan önce cilt tipinize uygun nemlendirici sürerseniz ve düzenli olarak peeling yaparsanız, cildiniz sürekli ışıl ışıl görünür. Parlak ve pürüzsüz bir cilt, gündüz makyajı olmadan çalışabileceğiniz anlamına da gelir.

İyi bir cilt bakım rutini oluşturmak ve sabah uyandığınızda cildinizi temizleyip nemlendirici ve güneş koruyucu uygulayarak işe gitmeniz büyük önem taşımaktadır. Bu noktada bir dermatoloğa başvurarak hangi ürünleri kullanıp kullanmayacağınızı öğrenebilirsiniz.

Az ve doğal makyaj daha dinç görünmenizi sağlar!

Makyaj uygulamasını yüzünüzde öne çıkarmak istediğiniz alanları öne çıkarmak ve küçük kusurları gizlemek için tercih edebilirsiniz. Makyajdan vazgeçemiyorsanız, doğal görünümleri deneyebilirsiniz. Göz altı kapatıcı uygulaması, yanakları öne çıkarmak için allık, gözleri öne çıkarmak için rimel, doğal tonda ruj uygulamak günün kurtarıcısı olacaktır.

Kısa tırnaklar daha zahmetsizdir

Tırnaklarınızı kısa tutmaya çalışırsanız bakımı her zamankinden daha kolay olacaktır. Naturel tonlarda ojeler her kombin ile uyum sağlayacağından zamandan kazanmanıza yardımcı olur. Öte yandan oje sürüp silme işlemi ile uğraşmak istemezseniz kalıcı ojeleri deneyebilirsiniz.

 

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Şehnaz Askeroğlu
Şehnaz Askeroğlu
Güzellik Danışmanı
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