Akustik dalga terapisi (AWT) nedir?

Deri elastikiyeti yaşla birlikte azalır. Kalçalarda, bacaklarda ve kolların üst kısımlarındaki tipik portakal kabuğu görüntüsünden kadınların %80'ni etkilenmektedir. Özellikle kötü beslenme, hareketsiz yaşam, sigara, uykusuzluk veya hamilelik gibi durumlarda bağ dokusu zayıflar ve kollajen lifleri elastikiyetini kaybedebilir. Hücrelerdeki yağ üretimi ve yağ yakımı arasındaki dengesizlik, büyük yağ hücrelerinin oluşmasını destekleyerek selülite zemin hazırlar. Bağ dokusunun yapısının bozulması cilt yüzeyinde engebeli bir yapının oluşmasına neden olur. Bu durum tipik portakal kabuğu görünümüdür.

Akustik dalga terapisi yani AWT, vücudun kendi doğal mekanizmalarını kullanan bir sistem olup; bölgesel zayıflama, dokuların sıkılaşması ve selülit tedavisi için kullanılmaktadır.

AWT, uygulama alanına soğuk jel sürüldükten sonra uygulama bölgesine özel başlıklar kullanılarak masaj yapar gibi uygulanmaktadır. AWT lokalize yağ birikimi olan kalça, ön kol, bacak, göbek gibi tüm bölgelere yapılabilir.

"Akustik Dalga Terapisi" el cihazında gerçekleşen vücudun etkilenmiş bölgelerine akustik ses dalgalarının uygulandığı modern, etki derecesi yüksek bir yöntemdir. Bu yeni terapi metodu gittikçe artan sayıdaki kadınlar tarafından selülitin gözle görülür etkilerinin ortadan kaldırılması için tercih edilmektedir.

Akustik dalgalar (AWT) ideal bir vücut şekillendirme seçeneği sağlar. Akustik dalgalar, ortam basıncına göre çok daha yüksek basınçlı ses dalgalarıdır. Bu dalgalar yağ hücre zarlarını hedef alır. Uygulanan yüksek basınçlı bu ses dalgaları yağ hücre zarlarının parçalanmasını sağlar. Yağ hücre zarlarından ortaya çıkan metabolik ürünler hücreler arası boşlukta birikir. Lenfatik ve kan dolaşımı sistemleriyle ortamdan uzaklaştırılır. Yapılan araştırmalar sonucunda AWT tedavisinin vücut şekillendirme, kalçalarda sıkılaşma ve toparlanma, daha sıkı bacaklar ve daha pürüzsüz cilt yüzeyine kavuşma olanağı sağladığı görülmüştür.

AWT kimlere uygulanmaz sorusunun cevabı basittir. Ciddi kardiyovasküler bozuklukları olanlar; implante kardiyak elektrotları olanlar, hamileler ve kan sulandırıcı ilaç kullananlarda akustik dalga tedavisi uygulanmaz. Uygulamanın etkileri ise;

- Derinin canlanması ve yumuşaması,

- Yağ depolarının mobilizasyonu,

- Bağ dokuların sıkılaşması ve deri altındaki yağ hücrelerinin küçülmesi,

- Vücutta selülitten etkilenen bölgelerde azalma,

- Sorunlu bölgelerde gözle görülür incelmenin sağlanması,

- Lenf sistemi harekete geçirme.

AWT tedavisi uygulanacak seans sayısı sabit değildir. Yapılacak bölgeye, bölgedeki yağ oranına, bölgedeki tonus kaybına göre AWT tedavisi seans sayısı değişkenlik göstermektedir. Ortalama her bir selülit tedavi seansı yaklaşık 30-60 dakika sürer. Selülitin derecesine göre 3-4 gün aralık bırakılarak uygulanacak, 8-12 seans başarılı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. AWT tedavisi süresince hafif egzersiz yapmak, düşük yağlı bir beslenme programı uygulamak ve gerektiğinde bir diyet uzmanından yardım almak, en önemlisi de toksik maddelerin ve atıkların vücuttan kolay uzaklaştırılması için günde ortalama 2,5 - 3 litre su içmek ve gerekirse detoks suları ve besinlerinden destek almak gerekebilir. Tedavi süresince alkol kullanılmaması önerilir.