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GeriRıfat Bozkuş Bahar alerjisi nedir, belirtileri nelerdir?
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Haberler>Yazarlar>Rıfat Bozkuş>Bahar alerjisi nedir, belirtileri nelerdir?
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
14.04.2021 - 16:43 |  Son Güncelleme:

Bahar alerjisi nedir, belirtileri nelerdir?

Rıfat Bozkuş
Rıfat Bozkuş
İç Hastalıkları Uzmanı
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Rıfat Bozkuş
Rıfat Bozkuş
rifatbozkus@gmail.com
Bahar alerjisi nedir, belirtileri nelerdir?

Baharın gelmesi ile birlikte ortaya çıkan polenlerin neden olduğu alerjik rinit olarak da bilinen bahar alerjisinin şuan tam zamanı. Mevsim geçişlerinde şikayetlerin artış göstermesinin arkasında polenlerin artmasının yanı sıra, ortamdaki toz parçacıkları, akar böcekleri, küf mantarları ve hayvan türleri vardır. Gözlerde yanma, kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi yakınmalar ağırlıkta ise alerjik konjuktivit. Burunda akıntı , tıkanma, hapşırık, kaşıntı , yanma gibi yakınmalar ağırlıkta ise alerjik rinit (saman nezlesi). Öksürük, nefes darlığı gibi yakınmalar ağırlıkta ise astım. Ciltte alerjik yakınmalar ağırlıkta ise ürtiker olarak adlandırılır.

Kimler risk altında?

Ailesinde alerji öyküsü olan kişiler, sosyoekonomik düzeyi yüksek olanlar, hava kirliliği olan bölgede yaşayanlar, ev içinde hayvan besleyenler, evde sigara içilmesi, yapay mamalar ile beslenen kişiler bahar alerjisi için daha fazla risk altındadır

Bahar alerjisinin belirtileri

  • Yorgunluk
  • Burun akması ve tıkanması
  • Hapşırma
  • Burun ve gözlerde kaşıntı
  • gözlerde kızarıklık ve sulanma
  • Sinüslerde baskı ve yüzde ağrı
  • Gözaltlarının şişmesi ve mavimsi bir renk alması
  • Koku ve tat duyularında azalma
  • Sık sık ellerini buruna sürtme ve kaşıma hareketi
  • Algılama güçlüğü
  • Uyku bozukluğu
  • Damakta ve gırtlakta kaşıntı
  • Öksürük ve baş ağrısı görülebilir.

Ayrıca pandemi döneminde olduğumuz bugünlerde bazı yakınmaların enfeksiyon hastalıklarıyla, özellikle Covid-19 ile karışma ihtimali sıklıkla yaşanmaktadır bu nedenle böyle bir durumda enfeksiyonların kişide yapabileceği sağlık sorunları ve etrafındaki kişilere bulaşma riski nedeniyle  doktor muayenesi çok önem arz etmektedir.

Bahar alerjisi için hangi önlemler alınabilir? 

  • Bahar ayında astım, alerjik nezle, ürtiker ve göz alerjisi belirtileri varsa öncelikle doktora başvurulmalıdır
  • Ağız yerine burundan nefes alıp verilmeli
  • Polenlerin yoğun olduğu günlerde dışarıda uzun vakit geçirilmemeli
  • Dışarda güneş gözlüğü ve şapka takılmalı
  • Polenlerin yoğun olduğu saatlerde kapı ve pencereleri açmayın
  • Çimenlerin biçildiği yerlerden uzak durun
  • Aracınıza polen filtresi takmayı unutmayın
  • Uzun kollu elbise ve pantolon giyiniz
  • Yüz ve burun ara ara suyla yıkanarak temizlenmeli
  • Dışarıdan eve gelince kıyafetler değiştirilip duş alınmalı
  • Sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edilmeli
  • Klima kullanmaktan kaçınılmalı
  • Çamaşırlar parfümsüz deterjanla yıkanmalı ve ev temizliğinde kokusuz ürünler tercih edilmeli.
  • Bu önlemler ile birlikte doktorunuzun uygun gördüğü ilaçları kullanmanız faydalı olacaktır.

 

 

 

 

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Rıfat Bozkuş
Rıfat Bozkuş
İç Hastalıkları Uzmanı
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