Bahar alerjisi nedir, belirtileri nelerdir?

Kimler risk altında?

Ailesinde alerji öyküsü olan kişiler, sosyoekonomik düzeyi yüksek olanlar, hava kirliliği olan bölgede yaşayanlar, ev içinde hayvan besleyenler, evde sigara içilmesi, yapay mamalar ile beslenen kişiler bahar alerjisi için daha fazla risk altındadır

Bahar alerjisinin belirtileri

Yorgunluk

Burun akması ve tıkanması

Hapşırma

Burun ve gözlerde kaşıntı

gözlerde kızarıklık ve sulanma

Sinüslerde baskı ve yüzde ağrı

Gözaltlarının şişmesi ve mavimsi bir renk alması

Koku ve tat duyularında azalma

Sık sık ellerini buruna sürtme ve kaşıma hareketi

Algılama güçlüğü

Uyku bozukluğu

Damakta ve gırtlakta kaşıntı

Öksürük ve baş ağrısı görülebilir.

Ayrıca pandemi döneminde olduğumuz bugünlerde bazı yakınmaların enfeksiyon hastalıklarıyla, özellikle Covid-19 ile karışma ihtimali sıklıkla yaşanmaktadır bu nedenle böyle bir durumda enfeksiyonların kişide yapabileceği sağlık sorunları ve etrafındaki kişilere bulaşma riski nedeniyle doktor muayenesi çok önem arz etmektedir.

Bahar alerjisi için hangi önlemler alınabilir?