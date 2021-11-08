Sperm bankası nedir? Nasıl başvurulur?

Erkek infertilitesi nedeniyle üroloji polikliniğine başvuran ve muayeneleri yapılarak değerlendirilen erkek hastaların yaklaşık %10 kadarında azospermi saptanmaktadır. Azospermi, semen analizinde herhangi bir sperm hücresi bulunmamasıdır. Bir başka deyişle sperm testi sırasında erkekten sıvı gelmekte ancak bu sıvının içinde sperm adı verilen erkek üreme hücresi bulunmamaktadır.

Azospermili hastalar kabaca iki grupta incelenmektedir. Bunlardan bir tanesi tıkayıcı sebeplere bağlı olarak oluşan azospermi (obstruktif azospermi). Diğeri ise tıkayıcı olmayan sebeplere bağlı oluşan azospermidir (non-obstruktif azospermi).

Tıkayıcı olmayan sebeplere bağlı gelişen azospermili hastalarda sperm bulunup bulunmadığını anlamak için kimi zaman ameliyat ile sperm arama işlemi yapılmaktadır.

Mikro TESE olarak da adlandırılan bu işlem sayesinde şayet testislerde üretilen herhangi bir sperm varsa bunlar tespit edilerek cerrahi işlem ile alınmakta ve tüp bebek işlemi için kullanılmaktadır. Saptanabilen spermler aynı anda kadın yumurtasına aktarılarak döllenme başlatılabilir ya da dondurularak saklanabilir. Kadın yumurtasının hazır olmadığı durumlarda ise erkeğin eşi hormonal yönden hazırlanarak yumurtalar elde edilmekte ve bu dondurulmuş olan spermler çözülerek tüp bebek işlemi sırasında gebelik elde etmek için kullanılmaktadır.

Azospermi nedeniyle mikro TESE yapılan hastaların yaklaşık %50’ye yakın bir bölümünde ameliyat sırasında sperm bulunamamaktadır. İşlem sırasında alınan patolojik doku örneği sonrasında hastalara ameliyattan sonra bir müddet ilaçlarla uyarı yapılarak hormonal destek altında sperm üretimi tetiklenmeye çalışılmaktadır.

Alınan hormonal tedaviler sonrasında ikinci ya da üçüncü kez mikro TESE yapılmış olmasına rağmen hala sperm bulunamayan hastalar vardır. Bu hastalarda tedavi seçenekleri aşağıdaki şekilde belirlenmektedir:

Evlat edinme

Sperm bankacılığı yolu ile yardımcı üreme teknikleri denenmesi

Ufuktaki yeni tedavi seçenekleri

SPERM BANKASI NEDİR?

Spermlerin tüp bebek işlemi sırasında kullanılmak üzere dondurulup muhafaza edildiği ve daha sonra yumurta içerisine nakledilerek döllenmenin ve gebeliğin gelişmesine olanak tanıyan yöntem sperm bankası olarak bilinmektedir.

Dileyen sağlıklı ve normal olan erkekler, resmi olarak statüye sahip olan böyle merkezlere başvurup belli ücretler karşılığında spermlerini bu amaçla kullanılmak üzere dondurabilmektedirler. Azospermi nedeniyle kadın faktörü normal olup erkek faktörde sperm bulunamayan durumu olan çiftler de bu merkezlere başvurarak tercih ettikleri şahıslara ait spermleri tüp bebek işlemi sırasında kullanılmak üzere satın alabilmektedir. Bu durumda sperm alan çiftler, sperm vericiyi tanımamakta ve sadece spermleri alarak tüp bebek işlemi sırasında kullanmaktadırlar.

TÜRKİYE’DE SPERM BANKASI VAR MI?

Ülkemizde sperm bankacılığı yasal değildir. Bu amaçla kullanılabilecek herhangi bir merkez bulunmamaktadır. Resmi bir statüsü olmadığı için azospermili hastalarda başkalarına ait spermler kesinlikle kullanılmamaktadır. Bununla birlikte yasal olarak bazı ülkelerde bu amaçla açılan merkezler bulunmaktadır.

SPERM BANKASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ülkemizde resmi olarak sperm bankası bulunmadığı için herhangi bir başvuru söz konusu değildir. Legal kabul edilen kimi ülkelerde ise çoğunlukla azospermisi olup ameliyatla sperm bulunamayan hastalar bu tip merkezlere başvurmaktadır.

SPERM BANKASI ÜCRETLERİ

Tercih edilecek olan ülkelere göre ücretler değişmektedir. Ülkemizde yasal bir uygulama olmadığı için herhangi bir ücret talebi de bulunmamaktadır.

Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum.