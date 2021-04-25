Sol testise dokununca ağrı yaparsa...

Özellikle varikosel ve testis torsiyonu sol testiste daha sık görülüyor. Eğer sol testisiniz dokununca ağrıyorsa aşağıdaki ihtimalleri düşünün ve doktora danışın.

Varikosel: Atardamarlar oksijenden zengin kanı kalpten alıp vücudun her bölgesine dağıtırlar. Toplardamarlar ise kirlenmiş kanı toplayan damarlardır. Toplardamarlara tıbbi olarak ven denir. Varikosel testiste toplardamarların genişlemesine verilen addır. Bu durumda skrotum altındaki genişlemiş damarlar gözle görülebilir veya elle hissedilebilir. Varikoseller sol testiste daha sık oluşur. Varikosel nedeniyle kirli kan rahatça uzaklaşamaz. Varikosel için her zaman tedavi gerekmez. Ağrı yapıyorsa veya kısırlık nedeniyse bir ürologla görüşmekte fayda vardır. Tedavi genellikle ameliyatla yapılmaktadır.

Orşit: Bir virüs ya da bakteri nedeniyle testislerin iltihaplanmasına orşit denir. Hem sağ hem de sol testiste olsa da sol testiste daha sık görülür. Orşit olduğunuzda testisinize dokunduğunuzda ağrı hissedersiniz. Skrotum kızarabilir. Kabakulak virüsü orşitin en sık nedenlerinden biridir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve idrar yolu enfeksiyonu orşite neden olabilir. Orşit geçirmek kısırlık nedenleri arasındadır. Orşit bakteriyel kaynaklı ise antibiyotik tedavisi uygulanır. Virüs kaynaklı enfeksiyonlarda iyileşme için zamana ihtiyaç vardır. Her durumda ağrı kesiciler faydalıdır.

Spermatosel: Testisin üst kısmında sperm taşıyan tüpler vardır. Bu tüplerde içi sıvı dolu kistler oluşmasına spermatosel denir. Küçük spermatoseller belirti vermeyebilir. Kist büyürse dokununca ağrı yapar. Hasta kendi kendine muayene ile bile spermatoseli farkedebilir. Spermatosel ağrı ve rahatsızlık veriyorsa cerrahi olarak çıkarılır.

Testis torsiyonu: Testisler spermatik kordon ile asılıdır. Bu kordon içinde kan damarları bulunur. Spermatik kordon büküldüğünde testise giden kan akışı kesilir. Tıbbi olarak hemen düzeltilmesi gereken acil bir durumdur. Zamanında tedavi edilmeyen testis torsiyonu nedeniyle testis kaybedilebilir. Testiste çok şiddetli ağrı vardır. Şişme görülebilir. Genellikle sol tarafta görülür. Tedavisi cerrahidir.

Hidrosel: Skrotumun içinde her testisi ince bir doku tabakası çevreler. Bu kılıf sıvı veya kanla dolduğu duruma hidrosel denir. Skrotum şişer. Ağrı olabilir veya olmayabilir. Hidrosel tek taraflı ve iki taraflı olabilir. Bebeklerde hidrosel çok sık görülür ve genellikle bir yıl içinde kendiliğinden düzelir. İleri yaşlarda iltihaplanma veya yaralanmaya bağlı hidrosel gelişebilir. Tedavi cerrahi olarak yapılır.

Yaralanma: Sol testis anatomik olarak sağa göre daha aşağıdadır. Bu nedenle yaralanmalardan ve darbelerden daha fazla etkilenir. Hafif darbelerde buz koymak ve ağrı kesici almak faydalı iken şiddetli darbelerde testis yırtığı ihtimali olduğundan acilen bir ürolog görmelidir.

Testis kanseri: Testis dokusundan kaynaklanan bir kanser türüdür. Genetik geçiş ve inmemiş testis nedeniyle olabilir. En sık sol testiste görülür. Testis kanserinde skrotumda şişlik ve yumru ele gelir. Ağrı her zaman olmayabilir. Testis kanserinde cerrahi, radyoterapi ve kemoterepi uygulanarak tedavi yapılır.

Kasık fıtığı: Kasık fıtığının ağrısı testise vurabilir. Skrotumda şişlik olabilir. Öksürük ve ıkınma ile şişlik artar.

Böbrek taşı düşürme: Böbrek taşı düşürme esnasında yansıyan ağrı testislere vurabilir. Bu durumda taşın olduğu taraftaki testiste ağrı hissedilir. Testis ağrısı her zaman dikkate alınması gereken bir durumdur. Vakit geçirmeden hekime müracaat etmek uygun olacaktır.