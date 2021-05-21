Erkeklik hormonu testosteron

Vücutta testosteronun rolü nedir?

Testosteron erkek cinsiyet özelliklerinin gelişmesinden sorumlu olan bir hormondur. Testosteronun başlıca görevleri:

Penis ve testislerin gelişimi

Ergenlik döneminde sesin kalınlaşması

Yüz ve kasık bölgesindeki kılların gelişimi

Yaşamın ilerleyen dönemlerinde kellik gelişiminden sorumlu olabilir.

Kas kitlesinin ve gücünün oluşması

Kemik kitlesi ve gücünün artması

Cinsel dürtü (libido) oluşması

Sperm üretimi

Beyinde bulunan hipofiz bezi testislere sinyal göndererek testosteron üretimini başlatır. Hormon aşırı salgılandığında beyin hipofize yapımın azaltılması için sinyal gönderir.

Testosteron yalnızca erkekler için önemli değildir. Kadınlarda cinsel dürtünün oluşmasında, kemik sağlığının korunmasında ve yumurtalık fonksiyonları için testosterona ihtiyaç vardır.

Testosteronun ana malzemesi kolesteroldür. Ancak yüksek kolesterole sahip olmak, yüksek testosteron düzeyi olacağı anlamına gelmez.

Testosteron yetersizliğinde ne olur?

Erkeklerde ilerleyen yaşla birlikte testosteron düzeyi doğal olarak azalır. Ancak belirgin düzeyde testosteron azalması şu belirtilere yol açabilir:

Yüz ve vücut kıllarında azalma

Kas kitlesinin kaybı

Testislerde küçülme

Libido kaybı

İktidarsızlık

Sperm sayısının azalması

Kısırlık

Meme boyutunda artış

Sıcak basmaları

Sinirlilik, konsantrasyonda azalma, depresyon

Kemik kütlesinin azalması ve kolay kırılan kemikler

Aşırı testosteron salınmasının tehlikeleri nelerdir?

Erkeklerde anormal yüksek testosteron düzeyleri şu sorunlara yol açabilir:

Sperm sayısının azalması ve testislerin küçülmesi

Kalp krizi riskinde artma

Prostat büyümesi ve buna bağlı idrar yapmada zorluk

Karaciğer hastalığı

Akne

Bacaklarda ve ayaklarda şişme

İştah artışına bağlı kilo alma

Yüksek tansiyon ve kolesterol

Uykusuzluk

Baş ağrısı

Kas kitlesinin fazla artması

Kan pıhtılaşma riskinin artması

Ergenlerde bodur büyüme

Agresiflik

Ani duygusal değişimler

Testosteron fazlalığı bir hastalığa bağlı olabileceği gibi özellikle sporcuların kas kitlelerini artırmak için kullandıkları ilaçlara da bağlı olabilir.

Kadınlarda testosteron fazlalığı: seste kalınlaşma, aşırı tüylenme, akne ve aşırı yağlı cilt olarak kendini gösterebilir. Bu kadınlarda adet düzensizliği ve kısırlık sık görülür. Kadınlarda testosteron yüksekliğinin en sık sebebi polikistik over sendromudur.

Testosteron düzeyini etkileyen durumlar nelerdir?

Erkeklerde şu durumlarda testosteron düzeyinde düşüş gözlenebilir:

Testislerde doğrudan yaralanma, kastrasyon, enfeksiyon, radyasyon tedavisi, kemoterapi, tümörler

Hipofiz ve hipotalamus bezleri - tümörler, ilaçlar (özellikle steroidler, morfin veya ilgili ilaçlar ve haloperidol gibi önemli sakinleştiriciler), HIV / AIDS, bazı enfeksiyonlar ve otoimmün durumlar

Klinefelter sendromu bir erkeğin fazladan X kromozumuna sahip olduğu doğumsal bir hastalıktır. Bu hastalıkta testosteron düşük olabilir.

Kadınlarda yumurtalıkların alınmasına ek olarak hipofiz, hipotalamus veya böbrek üstü bezi hastalıkları nedeniyle testosteron eksikliği olabilir.

Östrojen tedavisi, seks hormonu bağlayıcı globulini artırır ve yaşlanan erkekler gibi, bu da vücuttaki serbest, aktif testosteron miktarını azaltır.

AIDS, alkolizm, börek hastalığı ve karaciğer hastalığına bağlı testosteron düzeyi düşebilir.

Erkeklerde yaşlanmaya bağlı testosteron düşüklüğüne geç başlangıçlı hipogonadizm denir. Bu erkeklerde şu belirtiler ortaya çıkar: