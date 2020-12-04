Farkındalıkla emzirme

Dr. Emoto’nun su deneyi- Kelimelerin etkisi



Memenin, canlı hücrelerden oluştuğunun farkına varmalısınız. Yeri gelmişken Japon bilim insanı Dr. Emoto’nun suyla ilgili bir deneyinden bahsetmek isterim. Bir barajdan ve bir Zen budistinin kutsadığı sudan örnekler alıp, “karanlık alan mikroskobunda” bu örnekleri fotoğraflamış. Baraj suyu ile kutsanmış su molekülünün resmi arasında farklar elde etmiş. Kutsanmış su, harika bir kristal fotoğrafı vermiş. Suyun, söylenenlere tepki verdiğini tespit etmiş. Ardından damıtılmış su şişeleri alıp, üzerlerine yazılar yazmış. Birine “teşekkür ederim” yazmış. Diğerine “beni hasta ediyorsun, seni öldürcem” yazmış, diğerine ise hiçbir şey yazmamış. Sonra sudaki moleküler değişimleri fotoğraflamış. Hatta elde ettiği su kristallerinin sergisini paylaşıldığı bir videoyu Youtube'da bulabilirsiniz (Japon bilim insanı-Emoto Su Deneyi, İletişimde Kelimelerin Gücü). "Su Büyük Gizem" (WATER) Filminden bir bölüm için: Youtube'a "Dr. Masaru Emoto- Suyun Gizli Mesajı" yazın.

Dr. Emoto, bu değişimlere sebep olan itici gücün “düşünce” ya da “niyet” olduğu sonucuna varmış. “Eğer düşünceler suya bunu yapabiliyorsa, %85’imizin su olduğu bedenimizde düşüncelerimizin bize yapabileceklerini hayal edin.”

Memelerinize şefkatle dokunun ve “sütüm yetmiyor”, “sütüm yok” gibi kelimelerinizi “harika bir bedene sahibim ve memelerim yetecek kadar süt üretiyor” ifadesine dönüştürün.

“Hastayım, sütüm azaldı” yerine “iyileşmeye başladım ve sütüm arttı” , “Bebeğime süt ürettiğin için teşekkür ederim”, “Bilge bedenime şükürler olsun”… şeklinde dönüştürün. Unutmayın ağzınıza en yakın kulan kendinizin ki. Ne söylediğinizi ilk önce siz duyarsınız.

Kendinizin söylediği negatif cümleleri aşağıdaki tabloya yazın ve onları dönüştürmeyi deneyin.

Bebeğime yetecek kadar süt üretmeye niyet ediyorum.

Bedenim, gece boyunca gevşe, dinlen, kendini onar, sakinleş,

Sabah memelerim sütle dolsun, sütler çağlasın.

Geçmişimden getirdiğim anılardan özgürleşerek,

Bedenime teşekkür ederek, onu onurlandırarak,

Bebeğimi aşkla beslemeye,

Besleyici sütler üretmeye niyet ediyorum.

Bebeğimi beslerken, keyifliyim,

Bana aşkla baktığı an aramızla harika paylaşımlar oluyor,

Bağımız güçleniyor.

Kolaylık ve keyifle beslemeye niyet ediyorum.



Anneye mesaj:

Bedeninizle konuşabilirsiniz. Gece, uykudan önce bedeninize “ihtiyaç kadar süt üret” komutu verebilirsiniz. Bunu şefkatli bir dille yapmalısınız. Uyumadan önce, uykuya dalarken 528 hz DNA iyileştirici, onarıcı müzikler dinleyebilirsiniz. Kendi niyetlerinizi yazın. Sevgi dili kullanın. Niyetinizi ederken belki size ilham veren kalbiniz, rahminiz, memeleriniz gibi bedeninizin parçalarına dokunarak, şefkat gösterebilirsiniz.