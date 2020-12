Emzirme ve botoks güncellemesi

Bir tür zehir olan botoks, emzirmeye engel mi?

Bu konuda çalışma verisi maalesef bulunmamakta sevgili anneler. Risk gruplamasında en güvenli kategoriden bir sonraki olan “güvenli” sınıfında yer alır. Botoks yaptırırken kullanılan ilaç her şeyden önce sistemik değil, lokal etki gösteriyor yani sizin damarınıza değil, sadece ihtiyaç duyduğunuz bölgeye veriliyor. Botoksta yaygın olarak kullanılan ilaç, yüksek molekül ağırlığı nedeniyle kana karışmadan, hızlı ve güçlü bir şekilde uygulanan bölgedeki kas plağı tarafından emiliyor. Böylece süte karışma ihtimali azalıyor. Hatta literatürde tanımlanmış bir örnek bile var. 36 haftalık doğan ve yemek borusundaki bir rahatsızlıktan dolayı henüz anne karnındayken botulinum toksini tedavi amaçlı verilen bebek, gayet sağlıklı ve ilacın yan etkileri görülmeden doğdu. Botulism olan bir annede, bebeğe toksinlerin anne sütü ile geçmediği bildirildi. Doğru kullanıldığında annede sistemik emilim olmaz. Bu nedenle anne sütünde bulunması beklenmez (https://www.sps.nhs.uk/medicines/botulinum-a-toxin/).

Trivedi ve arkadaşlarının (2017) derlemesinde, botoksta yaygın kullanılan ile ilgili güvenlik verileri yetersiz olsa da, sistemik emilim ve hamileyken plasenta yoluyla geçiş göz ardı edilebilecek düzeyde olduğundan, prosedürün güvenli olabileceği bildirilmiştir (M.K. Trivedi, G. Kroumpouzos, J.E. Murase, A review of the safety of cosmetic procedures during pregnancy and lactation, International Journal of Women's Dermatology, 2017; 3(1):6-10).

Anne sütü mucizesine bir kez daha güvenin



Ayrıca anne sütü öyle bir mucize ki; içindeki IgA, bu toksinin anne sütüne geçmesi durumunda hemen yok edebiliyor. İşte anne sütünün bu savunucu özelliği herhangi bir hastalık etkenine karşı da aynı şeyi yapıyor. Böylelikle anne sütü alan bebekler hastalığı anne sütü almayanlara göre daha hafif atlatıyorlar.

Yeni yılınızı şimdiden tebrik ederim, parıl parıl ışıldadığımız günlerde buluşmak dileğiyle.