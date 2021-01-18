Emziren anneler koronavirüs aşısı olabilir mi?
Gündemdeki konulardan biri de koronavirüs aşıları üzerine. Aşılar güvenli mi, yan etkileri var mı? Peki emziren anneler için aşılar güvenli mi? Bu yazımda aşılar konusunda henüz yeterli veri olmamasına rağmen, eldeki verilere göre son bilgileri size aktaramaya çalışacağım. Bölüm sonunda kaynakça yer almakta ve her paragrafın sonunda parantez için kaynak numarası belirtilmektedir.
Şu anda denemelerde 50'den fazla koronavirüs aşı adayı var. Bunların detaylarına, onaylanma durumlarına erişebileceğiniz Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine bu linkten ulaşabilirsiniz.
Infant Risk Center’ın açıklaması:
- “Diğer ilaçlara benzer şekilde, hamile ve / veya emziren kadınlar, koronavirüs aşılarının ne kadar iyi çalıştığını veya ne kadar güvenli olduklarını belirlemek için yapılan çalışmalara dahil edilmemiştir. Benzer aşılardan anladığımıza göre, aşılamayla birlikte gelen risklerin muhtemelen düşük olacağına inanıyoruz.
- Bu nedenle, biz daha verinin ortaya çıkmasını beklerken, her anne ve bakıcı kendi durumlarına en uygun seçimin hangisi olduğunu tartışmalıdır.
- Aşının riski ve faydası, her annenin koornavirüse yakalanma riskiyle ve hastalığı ne kadar iyi tolere etmesi beklenildiğiyle karşılaştırılmalıdır (1).
- mRna bileşenlerinin çok azı veya hiçbiri anne sütüne geçmeyecektir.
- Öyle olsalar bile, bebek tarafından diğer proteinler gibi sindirilirlerdi.
- Mevcut aşı grubunun emziren anneler için muhtemelen oldukça güvenli olacağını düşünüyoruz.
- Bebek anne sütünden az miktarda maternal IgG kazanabilir, bu da faydalı olabilir.
- Ne yazık ki, bu aşıların güvenliği ancak hastalarda önemli ölçüde kullanıldıktan sonra belirlenecektir (2).
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin görüşü
- Emziren kadınlar için koronavirüs aşılarının güvenliği veya mRna aşılarının anne sütüyle beslenen bebek veya süt üretimi / atılımı üzerindeki etkileri hakkında veri bulunmamaktadır.
- mRna aşılarının, emziren bebek için bir risk oluşturduğu düşünülmemektedir.
- Sağlık personeli gibi emziren ve bir koronavirüs aşısı almaları önerilen bir grubun parçası olan kişiler aşı olmayı seçebilir (3).
BIONTECH/PHIZER Avrupa aşısı ve emzirme (01.01.2021 güncellemesi)
- Lipid nanopartikül formulasyonlu, nükleosit modifiye mRNA aşısı. 21 arayla iki doz. Faz 3 çalışmaları başladı. Ultra soğuk ortam (-60 ile -80 derece) (Avrupa aşısı).
- FDA’nın Aşı ve ilgili biyolojik ürünler danışma kurulu (17-4, 1 çekimser oy) ile acil durum kullanımını onayladı.
- Belirli gruplarda (hamile kadınlar gibi) uzun dönem güvenlik sonuçları, şiddetli hastalıkları önleme konusunda daha fazla veriye ihtiyaç olduğu belirtildi (güncelleme tarihi 12/10/2020).
- ACOG: «COVID-19 aşısından hamile kadınlar mahrum bırakılmamalıdır, aşı olma kriterlerini taşıyan emziren kadınlara önerilmelidir» (16.12.2020) (4).
SINOPHARM
- İnaktive aşı, Xia er arkadaşları (JAMA 2020) üzerinde çalışıyor.
- Kimler üzerinde yapıldı?
- Çinde’ki 18-59 yaş arası sağlıklı yetişkinlerde
- (Aşama 1 deneme n = 96; aşama 2 deneme n = 224)
- Kimler çalışmaya alınmadı?
- Gebeler (pozitif beta-hcg testi ile doğrulanmış), emzirenler ve konsepsiyon niyetiyle korunmasız cinsel ilişkiye giren kadınlar
- Tasarım: randomize, çift kör, plasebo kontrollü faz 1 ve 2 denemeleri
- Güvenli mi?
- Enjeksiyon yerinde ağrı, ateş görüldü
- Ciddi yan etki bildirilmedi (4).
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin açıklaması
- Sonuç olarak, gündemdeki dört aşının hastalığı önleme konusundaki etkililikleri farklı olmakla birlikte ağır hastalık ve ölümleri önleme konusunda etkililiklerinin yüzde 100’e yakın olduğu, farklı yaş ve risk gruplarında etkililik ve yan etki açısından birbirlerine üstünlükleri olabildiği, bugüne kadarki veriler ışığında hiçbirinin ciddi yan etki oluşturmadığı söylenebilir.
- Bu aşılardan mrna aşıları (pfizer-biontech™ve moderna™) ve viral vektör aşısı (oxford-astrazeneca™) dünyada pek çok ülkede acil kullanım onayı almış ve kitlesel aşılama programlarında kullanılmaya başlamıştır. Ülkemiz için kullanımı söz konusu olacak olan coronavac™ aşısının için dışında acil kullanım onayı bulunmayıp, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) bünyesinde oluşturulan bir bilimsel komisyonda Brezilya, Endonezya ve Türkiye faz III çalışmalarının değerlendirilmesi ile karar verileceği bildirilmektedir. Bir yandan da acil kullanım onayı alma olasılığına karşı sahada aşılama hazırlıkları devam etmektedir.
- Ben de gelişmeleri yakından takip edip, güncellemeleri size aktarmaya gayreti içinde olacağım.
Kaynakça
- https://www.infantrisk.com/covid-19-vaccine-pregnancy-and-breastfeeding
- https://www.infantrisk.com/covid-19-vaccine-pregnancy-and-breastfeeding?fbclid=IwAR3MLxHII00qzUUxXJzMiJELf0ruAalaGjnBimfUm7zPOG_yCsV8gsWI34U
- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
- Medical Letter on Drugs and Therapeutics Erişim adresi: http://secure.medicalletter.org/downloads/1595e_table.pdf