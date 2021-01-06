Çarpık ayak (Pes ekinovarus) ve emzirme

Çarpık ayaklı bir bebeği emzirmek şimdi her zamankinden daha kıymetli

Çünkü anne sütündeki epidermal büyüme faktörleri operasyon sonrası iyileşmeyi hızlandırır ve antibakteriyel özellikler sayesinde bebeğin bağışıklık sistemi, operasyon sonrası enfeksiyon riskine karşı güçlenir. Emzirerek, sağlıklı bir temel atılır. Yara iyileşmesi için gerekli olan tüm bileşenler anne sütünde mevcuttur. Üstelik bu bileşenler, diğer yöntemlerden daha çok fayda sağlar. Operasyon ya da alçı uygulamalarında oluşabilecek ağrı hissine karşı, anne sütü en doğal ağrı kesicidir.

Anne sütü ve güven duygusu onun için her şeydir

Ayrıca anne-bebek arasındaki duygusal bağ güçlenir. Yaşama yeni başlayan bir bebek için emzirilmek, hayata GÜVENmek anlamı taşır. Bu onun için her şeydir. Hastane ve tedavi sürecinde kısa süreli yaşanabilecek anne-bebek ayrılığına karşı, emzirmek bu ayrılığın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcıdır.

Ponseti ve Achilles Tenotomi

Doğumdan sonra bir seri alçılama tekniği ve aşil tentonunun operasyonunu gerektiren ve takibinde yine bazı ortezleme gibi müdahaleleri gerektiren, ismine ponseti denilen metot tüm dünyada sayısız sağlık kuruluşu tarafından onaylanmıştır. Literatürde ponseti yöntemi ile tedavi edilen PEV’li hastalarda yüzde 75 ile yüzde 95 arasında başarı oranları bildirilmiştir.

Bilinenin aksine nadir bir durum değil

ABD’de görülme sıklığı 1000 doğumda 1 iken; Çin’de 1000 doğumda 0.39, Mauriler ve Polonya toplumunda 1000 doğumda 6.8 olarak bildirilmiştir. Türkiye’de yumru ayak/çarpık ayak görülme sıklığı ile ilgili yeterli bilgi yoktur. Sağ ya da sol ayakta veya her iki tarafta da görülebilir. Erkeklerde kızlara göre daha sık görülmektedir.

Alçıdaki bir bebeği emzirmek

Bunun için öncelikle yapabileceğinize inanmakla işe başlamalısınız. Emzirmenin keyfinin tadına bırakın kendinizi. Endişe ve kaygınlarınızın farkında olarak, onları dönüştürerek, emzirmenin her ikinizin de şifası olmasına izin vererek, bebeğinizi kucağınıza alın. Unutmayın, emzirmek sadece bebek için değil, sizin için de faydalı. Emzirme sırasında sizi sakin tutacak, daha hoş görülü ve daha iyimser yapacak hormonları bedeninize salgılatıyorsunuz.

Çarpık ayaklı bir bebek hangi emzirme pozisyonunda rahat eder?

En ideal emzirme pozisyonu diye bir şey yoktur. Her anne-bebek çifti kendilerinin en rahat edeceği yöntemi deneme yanılma ile bulabilir. Bunun için uluslararası kurul sertifikalı bir emzirme danışmanından destek almak oldukça fark yaratacaktır. Emzirme pozisyonunda en çok dikkat edilecek nokta; bar çubuğundan kaynaklı kalça gerilimini azaltmak için, iki bacak arasına rulo yapılmış bir battaniye koymak faydalı olabilir. Diğer anneler, bebeğini yüzükoyun memeye yatırdığında da rahat bir emzirme gerçekleştiğini bildirdiler.