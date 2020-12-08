Emziren anneler Covid-19 aşısı olabilir mi?

Aşı çalışmalarına ilişkin veriler henüz netleşmemişken, emziren ya da bir bebek bekleyen kadınların aşı hakkındaki merak ettikleri soruları cevaplamak amacıyla bu yazıyı hazırladım.

Öncelikli grup sağlık çalışanları

Hastalık Kontol ve Önleme Merkezi’nin 03 Aralık 2020 tarihinde açıkladığı rapora göre:

Şu anda, hamileler ve emziren kadınlar arasında, Covid-19 aşısı hakkında tavsiye vermek için, aşının güvenliği ve etkililiğine ilişkin veri bulunmamaktadır. mRNA aşılarının henüz emzirme döneminde güvenli olduğu kanıtlanmamıştır (1).

Faz 3’ün sonuçları beklenmeli

Sağlık personeli, Covid-19 aşısını alacak ilk grup bireyler arasındadır. Sağlık çalışanları arasında elbette hamile olan ve emziren kadınlar bulunmaktadır. Hastalık Kontol ve Önleme Merkezi, hamile veya emziren sağlık çalışanlarına Covid-19 aşılarının kullanımıyla ilgili diğer hususlar, faz III klinik araştırmalarından elde edilen veriler ve FDA Acil Kullanım İzni koşulları gözden geçirilene dek beklenmesini tavsiye etmektedir.

Sağlık personeli ve kadın aşı konusunda karar alırken, bunu ortak almalı

Emziren kadınlar, aşı olma kararı konusunda, sağlık personeli ile ortak karar alma sürecine girmeye teşvik edilmelidir.



Diğer kurumların önerileri nasıl?

Maternal-Fetal Tıp Derneği, 1 Aralık 2020 tarihinde bir bildiri yayınladı. Buna göre; hamile ve emziren kadınların devam eden ve gelecekteki denemelere etik olarak dahil edilmesi savunuldu. Tıpkı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin raporu gibi, onlar da; hamile ve emziren kadınları, sağlık personeli ile aşılama konusunda ortak karar almaya teşvik etti. Ek olarak, hamilelik sırasında mRNA aşılarında canlı virüs bulunmadığı gerekçesiyle, fetal zarar riskinin düşük olabileceği vurgulandı (2).

Pfizer uyardı

Aşısını İngiltere'de kabul ettiren ilk ilaç şirketi olan Pfizer, doğurganlık çağındaki kadınlar için aşı yapılmadan önce gebeliğin dışlanması gerektiğini ve çocuk doğurma çağındaki kadınlara en az 2 ay süreyle hamilelikten kaçınmaları gerektiğini belirtti (İkinci dozlarından sonra).

Ek olarak, Covid-19 mRNA aşısı BNT162b2'nin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir ve yenidoğanlar / bebekler için bir risk göz ardı edilemez.

Covid-19 mRNA aşısı BNT162b2 emzirme sırasında kullanılmamalıdır. Pfizer ayrıca Covid-19 mRNA aşısının BNT162b2'nin doğurganlık üzerinde bir etkisinin olup olmadığının bilinmediğini belirtti (3).

Sonuç olarak;

Veriler netleşene dek biraz daha bekleyeceğiz sevgili anneler… Bu bekleme döneminde neredeyse bir yıldır yapmaya alışık olduğumuz şeyi yapıp, maske, fiziksel mesafe ve sosyal izolasyonla kendimizi ve bebeğimizi korumaya çalışacağız.

Kaynaklar:



1- https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6949e1.htm



2- https://s3.amazonaws.com/cdn.smfm.org/media/2591/SMFM_Vaccine_Statement_12-1-20_(final).pdf



3-https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/941452/Information_for_healthcare_professionals.pdf