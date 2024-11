Tedavi edilmeyen varikosel kısırlığa sebep olabilir

Haberin Devamı

Varikosel nedeniyle kirli kan ters akımla testise geri dönmekte, testisler bir nevi kirli kanla da beslenmektedir. Bunun sonucunda, spermlerin sayısında azalma, hareketlerinde bozukluk, fonksiyon kaybı ve sonuçta dölleme yeteneğinde azalma ile kısırlığa yol açabilir.



İnfertilite nedeni olabilen varikosel tedavisi sadece cerrahi yolla mümkündür. Varikosel tedavisinde mikrocerrahi yöntemde klasik yöntemlere göre hem başarı oranı yüksek hem de komplikasyon oranı daha düşüktür.



Varikosel tedavisinde mikrocerrahi yöntemin uzman ve deneyimli ürolog tarafından yapılması gerekir. Kasıktan yaklaşık 2-3 cm'lik kesi uygulanır. Spermatik kord adı verilen yapıya ulaşılır ve kord içindeki kirli kanı toplayan venöz damarlara tek tek bağlama ve kesme işlemi yapılır. Bu işlem yapılırken arter adını verdiğimiz atar damar, sperm kanalı ve lenf damarları mikroskop altında tanınır ve bu yapılara dokunulmaz.



Genel olarak tüm varikosel ameliyatlarında temel amaç varisleşmiş venlerin tümü tek tek ayrılmalı ve iptal edilmelidir. Bu yapılırken de spermatik arter, sperm kanalı ve lenfatik yapılar da korunmalıdır. Bunun en iyi biçimde yapılması ile ameliyatın gerçek başarısının göstergesi olan doğal doğurganlık ihtimali artacaktır.

Mikrocerrahi ile ameliyat sonrası gelişebilecek komplikasyon riskleri de minimalize edilir. Bu açıdan bakıldığında mikrocerrahi yöntem altın standart teknik diyebiliriz. Mikrocerrahi yöntem klasik ameliyata göre çok daha fazla deneyim gerektirir ve çok daha ince bir iştir. Bu nedenle avantajları nedeniyle bilinçli hastaların özellikle bu ameliyat metodu için talepte bulunmaları kendi sağlıkları açısından daha yerinde olacaktır.



Mikrocerrahi yöntem ile yapılan varikosel ameliyatından çoğunlukla 3 ay sonrasında sperm parametrelerinde olumlu yönde düzelmeler başladığı görülür. Bu dönemde güvenilir bir merkezde ve laboratuvarda spermiyogram testi yaptırmakta fayda vardır. Eğer sperm değerlerinde düzelme başlamış ise beklenmesi ve sperm parametrelerinin aralıklı olarak takip edilmesi tavsiye edilir. Çalışmalar gösteriyor ki mikrocerrahi ameliyat yöntemi sonrasında sperm parametrelerinde ilk yılda %80 hastada ciddi düzelme, ilk yılda %40, ikinci yılda %60 oranlarında doğurganlık sonuçları elde edilebilmektedir.



Sperm değerleri istenilen seviyede düzelmemiş ise çift ile konuşularak tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerine her zaman geçilebilir. Varikosel ameliyatı sonrası yapılan tüp bebek işlemlerinde başarı oranları da daha fazla çıkmaktadır. Bu durum varikosel ameliyatının sperm DNA hasarını azaltması ile ilişkili bir durumdur. Her durumda varikosel ameliyatı hemen her koşulda infertilite sorunu yaşayan erkekler için genel olarak faydaları bilimsel olarak gösterilmiş etkili bir tedavi yöntemidir.