7 soruda mesane tümörleri

Haberin Devamı

Mesane Kanserinin Görülme Sıklığı Nedir?

Hastalık kadınlara oranla erkeklerde daha sık izlenmekte ancak kadınlarda daha agresif seyrettiği bilinmektedir. Diğer ürolojik kanserler gibi mesane kanserinin de görülme sıklığı yaşla orantılı olarak artmakta ve genellikle ileri yaşlarda izlenmektedir. Ancak çocukluk çağı dahil her yaşta görülebileceği unutulmamalıdır.

Mesane Kanserinde Erken Teşhis Önemli Midir?



Her kanser türünde olduğu gibi mesane kanserinde de erken tanı hastalığın seyri ve prognozu açısından oldukça önemlidir. Erken tanı alan hastalarda TUR ameliyatı ile tümör çıkarılmakta ve kemoterapi, radyoterapi gibi sistemik tedavilere ihtiyaç olmadan kişi kendi mesanesi ile yaşayabilmektedir.



Kimler Mesane Kanseri Taraması Yaptırmalıdır?



Mesane kanseri tanısı almış ve tedavi olmuş kişiler mutlaka sıkı takip altında tutulmalıdır. Mesane kanserinin gelişimi açısından risk altında bulunan kişiler düzenli ürolojik kontrollerini yaptırmalıdır. Sigara kullanımı, aromatik amin gibi zararlı kimyasal ajanlara maruziyet (lastik, kauçuk, tekstil, boya, petrol ve saç boyası işi ile uğraşanlar vb), radyoterapi almış olmak, kronik mesane enfeksiyonları, mesane taşı, şistozoma gibi mesane parazitleri, kötü beslenme alışkanlıkları ve birtakım genetik faktörler mesane kanseri için risk oluşturmaktadır.

Haberin Devamı

Mesane Kanserinden Nasıl Korunuruz?



Mesane kanserinden korunmanın en önemli yolu sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmaktır. Erkeklerdeki mesanede kanser vakalarının %50-65’i, kadınlardaki vakaların ise %20-30’u direk sigara kullanımı ile ilişkilidir. Sigarayı bıraktıktan 4 yıl sonra kanser gelişme riski %40, 25 yıl sonra ise %60 azalmaktadır.



Meslek gereği kimyasal ajanlara maruziyet mesane kanseri vakalarının nerdeyse %20-25’lik kısmını oluşturmaktadır. İş güvenliği ve zararlı maddelere maruziyetten kendini korumak oldukça önemlidir.



Dengeli ve düzenli beslenme her kanser türünde olduğu gibi mesane kanserinden korunmak için de önem arz etmektedir. Mesane taşı, idrar yolu enfeksiyonu ve mesane paraziti gibi kansere yatkınlık oluşturabilecek hastalıklar zamanında ve doğru olarak tedavi edilmelidir. Mesane kanseri tanısı almış ve tedavi olmuş hastalar mutlaka düzenli takip altında tutulmalıdır. Mesane kanserleri nüks etme potansiyeli en yüksek kanser türlerinden birisidir.

Haberin Devamı

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?



Mesane tümörünün en sık bulgusu idrarda ağrısız kanamadır. Kanamayla birlikte idrardan pıhtı da gelebilmektedir. İdrardaki kanama bazen gözle görülemeyecek düzeyde olmakta ve idrar tahlilinde saptanabilmektedir. İdrarda kanama dışında sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma ve ağrı, idrar yapma güçlüğü gibi şikayetler bu hastalığın erken dönemde görülebilen diğer belirtileridir. Hastalık ilerlemiş ve organ metastazları (sıçramaları) yapmış ise bilinç bulanıklığı, kilo kaybı, idrar ve dışkılama kontrolünün kaybı, öksürük, kemik ağrıları gibi belirtilere yol açabilmektedir.

Mesane Kanseri Hastaları Nasıl Beslenmelidir?



Sağlıklı beslenme, sigara ve alkolden uzak durmak, ideal kiloyu korumak, düzenli egzersiz ve spor yapmak, mesleki karsinojenlerden kaçınmak, stresten uzak durmak, düzenli uyku uyumak her kanser hastasının olduğu gibi mesane kanseri hastalarının da uyması gereken sağlık önerileridir.

Meyve ve sebzeler sağlıklı bir beslenmenin temel öğeleridir. İşlenmiş gıdalar, aşırı kırmızı et tüketimi, şeker ve tuzun fazla tüketimi, tütsülenmiş gıdalar, boya ve tatlandırıcılar içeren içecekler, doymuş yağlardan zengin gıdalar mesane kanserine zemin hazırlayabilecek besin maddeleridir. Mesane kanseri hastalarının tedavileri sırasında herkes için geçerli olan sağlıklı ve dengeli beslenme kurallarına uymaları çoğu zaman yeterli olmaktadır.



Mesane Kanserine Ne İyi Gelmez?



Mesane kanseri için en büyük risk faktörü sigara ve tütün ürünlerinin kullanımıdır. Tüm mesane kanseri vakalarının erkeklerde %50-65’ı, kadınlarda ise %20-30’u direk sigara kullanımı ile ilişkilidir. Sigarayı bıraktıktan 4 yıl sonra kanser gelişme riski %40, 25 yıl sonra ise %60 azalmaktadır.



Meslek gereği kimyasal ajanlara maruziyet mesane kanseri vakalarının nerdeyse %20-25’lik kısmını oluşturmaktadır. Aromatik aminlere maruziyet açısından risk oluşturan mesleklerde çalışanların (petrol, boya, saç boyası, tekstil, kauçuk, lastik vb) iş güvenliğine dikkat etmeleri ve zararlı ajanlara maruziyetten kendini korumaları oldukça önemlidir. Kötü beslenme, sedanter yaşam, stres, obezite her kanser türünde olduğu gibi mesane kanseri gelişimi için de risk arz etmektedir. Mesane taşı, idrar yolu enfeksiyonu ve şistozoma gibi mesane parazitleri kansere yatkınlık oluşturabilecek hastalıklardır.