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GeriProf. Dr. Banu Coşar Yazın göz kuruluğunu önlemenin 7 yolu
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Haberler>Yazarlar>Prof. Dr. Banu Coşar>Yazın göz kuruluğunu önlemenin 7 yolu
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
16.06.2021 - 18:12 |  Son Güncelleme:

Yazın göz kuruluğunu önlemenin 7 yolu

Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
banucosar@banucosar.net
Yazın göz kuruluğunu önlemenin 7 yolu

Yazın klimalı ortamlarda fazla kalmaya bağlı olarak göz kuruluğunuz artabilir.

Yaz aylarında gözlerinizi rahat ettirmek için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

Bol bol su için

Vücudunuzun susuz kalması (dehidrate olması) gözyaşı salgısının da azalmasına yol açar. O nedenle, yazın bol bol su içmeyi ihmal etmeyin.

Suni göz yaşı damlası kullanın

Gözlerinizde yanma, batma, kızarma gibi kuruluk belirtileri oluşursa, suni göz yaşı damlası kullanarak gözlerinizi rahatlatın.

Göz kuruluğuna yol açan çevresel faktörlerden kaçının

Sigara dumanı göz kuruluğuna bağlı şikayetlerinizi artırır. Klimanın üflediği hava da doğrudan gözlerinize gelirse, gözlerinizi kurutur. Klima yerine mümkünse pencereleri açık tutmayı tercih edin. Rüzgarlı havalarda dışarıda yürüyor, koşuyor veya bisiklete biniyorsanız, gözlerinizin kurumaması için gözlük kullanın.

Güneş gözlüğü takın

Güneşin UV (ultraviyole) ışınları sadece katarakt ve yaşa bağlı sarı nokta hastalığı gibi görmeyi tehdit eden hastalıklara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda gözlerinizi kurutur. O nedenle yaz aylarında mutlaka UV filtreli bir güneş gözlüğü takın.

Yüzerken deniz gözlüğü veya yüzücü gözlüğü takın

Havuz suyundaki klor ve deniz suyundaki tuz, gözlerinizi tahriş eder. Yüzücü gözlüğü veya deniz gözlüğü takmanız, gözlerinizi hem tahriş olmaktan hem de sudaki mikroplardan korur.

Omega-3 yağ asitlerinden zengin gıdaları bol tüketin

Omega-3 yağ asitleri; gözyaşının yağ kısmını üreten Meibomian bezlerinin işlevini artırır. O nedenle somon, ton balığı, ceviz, yeşil yapraklı sebzeler ve chia tohumu gibi omega-3’ten zengin besinler göz kuruluğuna iyi gelir.

Gözlerinizi dinlendirin

Okumak, cep telefonuna, bilgisayara bakmak ve televizyon seyretmek; göz kırpma sıklığınızı düşürerek gözlerinizin kurumasına yol açar.
Gözlerinizin kurumasını önlemek için bu tip aktivitelere 20 dakikada bir 20 saniyelik aralar verin.

 

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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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