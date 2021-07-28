Tatilde göz problemleri için ilk yardım önerileri

Tatilde en sık rastlanan göz problemleri için ilk yardım önerilerim şunlar:



Göz kapağınızı sivrisinek ısırırsa…



Göz kapağını sinek ısırması veya böcek sokması, göz çevresinde belirgin bir şişliğe (ödem) yol açar. Özellikle çocuklarda, göz kapaklarındaki şişlik gözlerin tamamen kapanmasına yol açacak kadar şiddetli olabilir. Böyle bir durumda, ilk 24 saat göz kapaklarına soğuk kompres uygulayabilirsiniz. Şişliğin daha da artmaması için gözlerinizi kaşımaktan kaçınmalısınız. Göz çevresine antihistaminik krem uygulamalarıyla, birkaç gün içerisinde şişlik geçer.



Gözleriniz çapaklanırsa…



Gözlerde mikrop kapmasının (mikrobik konjonktivit) temel belirtisi sabah uyandığınızda kirpiklerin sarı-sert bir çapakla birbirine yapışık olmasıdır. Ayrıca gözlerde kızarıklık olur. Böyle bir durumda antibiyotikli damla ve jel/pomad uygulamaları ile konjonktivit birkaç gün içinde hafifler ve geçer. Ancak göz kapaklarınız çok şiş ise, görmenizde bulanıklık başladıysa ve kulak önünüzde şişlik (beze) oluştuysa göz doktorunuza başvurmalısınız.



Gözleriniz çok kaşınırsa…



Tatil yaptığınız yerde polenlere veya ortamdaki diğer alerjenlere (alerjiye yol açan maddeler) bağlı olarak göz alerjisi gelişirse, gözlerinizde şiddetli bir kaşıntı oluşur. Böyle bir durumda antialerjik göz damlalarının kullanımı ile kaşıntı azalır.



Deniz veya havuz sonrası gözleriniz kızarıyorsa…



Denizdeki tuz veya havuzdaki klor, gözlerin kızarmasına yol açabilir. Böyle bir durumda suni gözyaşı damlası ile gözlerinizi rahatlatabilirsiniz.



Gözünüze toz veya başka bir yabancı cisim kaçarsa…



Açık havada gözlere toz, minik sinekler gibi yabancı maddeler kaçabilir ve gözlerinizde ani batma ve yaşarma gibi belirtiler oluşturabilir. Böyle bir durumda su veya tercihen bolca suni gözyaşı damlası ile gözlerinizi yıkamalısınız. Batma hissi devam ederse göz doktorunuza başvurmalısınız. Eğer yıkama ile çıkmadı ise doktorunuz gözünüzdeki yabancı cismi çıkaracaktır.



Göz kapağınızda arpacık çıkarsa…



Arpacık, kirpik diplerindeki yağ bezlerinden birinin iltihaplanmasıdır. Arpacık göz kapağında şişme, kızarıklık ve acı ile kendisini belli eder. Böyle bir durumda sıcak pansuman fayda sağlar. Beraberinde antibiyotikli bir damla ve jel/pomad kullanabilirsiniz. Ancak arpacık yanağınıza dek şişlik yaratıyorsa ve sıcak pansuman ile küçülmüyorsa, göz doktorunuza başvurmanız gerekir.





