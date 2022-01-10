Kışın gözlerinizin kurumaması için 5 önlem

1. Kaloriferlerin üstüne su koyun ve soğuk buhar makinesi kullanın:

Bulunduğunuz ortam kaloriferli ise, peteklerin üstüne su koyarak ortam havasını nemlendirirn. Ortama nem vermek için soğuk buhar makinesi de kullanabilirsiniz.

2. Bol su için:

Susuz kalmak, göz yaşı salgısının da azalmasına yol açar. O nedenle bol su içmeyi ihmal etmeyin.

3. Rüzgarlı havalarda koruyucu gözlük takın:

Rüzgar gözlerinizi kurutur. Hatta gözler çok kuruyunca bünye bunu telafi etmek ister ve refleks olarak gözlerinizden yaş boşanır. Rüzgarlı havalarda koruyucu gözlük takmak, rüzgarın gözlerinizi kurutmasını önler.

4. Gözlerinize sıcak kompres yapın:

Küçük bir el havlusunu sıcak suyla ıslatıp sıkın. Gözlerinizi kapatıp, havluyu gözlerinizin üstünde bekletin. Gözlerinizi çok kuru ve yorgun hissettiğinizde bu uygulama, gözlerinizi rahatlatacaktır.

5. Suni gözyaşı kullanın:

Suni göz yaşı damlaları, gözlerimizi nemlendirir. Doktorunuzun önerdiği sıklıkta gözyaşı damlası kullanabilirsiniz.