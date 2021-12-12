Kırk yaş sonrası yakını görememe sorunu için ilk göz damlası onaylandı!

Bu yıl Ekim sonunda ilk kez bir göz damlası; FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu) tarafından presbiyopi tedavisinde kullanılmak üzere onaylandı. Allergan firmasının VUITY isimli bu göz damlası, %1.25’lik pilokarpin maddesi içeriyor. Pilokarpin, göz bebeğini küçültücü etkiye sahip bir madde… Zaten yakın ve orta mesafede sağladığı görüş, göz bebeğini küçültmesi sayesinde gerçekleşiyor.

Pilokarpin aslında bir glokom (göz tansiyonu) ilacı

Pilokarpin aslında ülkemizde ve dünyada glokomun açı kapanması tipi için kullanılan bir damla. Ancak glokom tedavisinde kullanılan dozları daha yüksek (%2’lik ve %4’lük)… Ayrıca kimi durumlarda göz bebeğini küçültmek için de kullanılıyor. Ancak yüksek dozlarda kullanıldığında, miyopiye ve gözün renkli tabaka (iris) kasında kasılmaya (akomodasyon spazmı) yol açtığından uzak görüşü bozuyor.

VUITY damla günde kaç defa kullanılıyor?

VUITY damla günde tek sefer damlatılıyor. On beş dakikada etkisi başlıyor ve 6 saate dek etkisi devam ediyor.

VUITY damlanın yan etkileri neler?

VUITY damlanın tespit edilmiş ciddi bir yan etkisi yok. Kullananların %5’inden biraz fazlasında başağrısı ve göz kızarıklığı yapabiliyor.

VUITY göz damlası kimler kullanmamalı?

Damlanın içeriğindeki herhangi bir bileşene allerjisi olanlar

Gece araba kullananlar veya loş ışıklandırmada tehlikeli aktivitelerle meşgul olanlar

Retina dekolmanı (gözün ağ tabakasında ayrılma) riski olanlar ve retina hastalığı olanlar

İritis (gözün iris tabakasında iltihaplanma) hastalığı olanlar

VUITY göz damlası, yakındaki bir objeden sonra uzaktaki bir objeye odaklanınca geçici görüş bulanıklığı yaratabiliyor. Eğer bu şekilde bir görüş bulanıklığı yaşıyorsanız, araba sürmeyin ve makine kulanmayın.

Kontakt lens kullanıcıları VUITY kullanabilir mi?

VUITY damlattıktan sonra 10 dakika bekleyip, kontakt lenslerinizi takabilirsiniz. Ancak zaten kontakt lens takıyorsanız, multifokal (çok odaklı) kontakt lens tercih edip hem uzağı hem yakını damlasız görmeniz mümkün…