Karanlık mod gözleriniz için yararlı mı, zararlı mı?

Karanlık mod nedir?

Karanlık mod (ya da karanlık tema), pek çok akıllı telefonda mevcut olan bir ayar... Karanlık mod, tersine bir ışık şeması gösteriyor, yani koyu renk bir arka plan üzerinde açık renk harf ve ikonlar...

Telefonunuzun ayarlar kısmından karanlık modu (“dark mode”) açabiliyorsunuz.

Karanlık modun avantajları neler?

Karanlık mod pil ömrünü %30’a kadar uzatıyor. Karanlık mod, gözlerin kamaşmasını önlüyor ve mavi ışığı azaltıyor. Böylece uyku düzenimizi bozan mavi ışıktan korunmuş oluyoruz.

Pek çok akıllı telefonda, mavi ışık filtresi de mevcut... Yani karanlık modda iyi göremiyorsanız, onun yerine mavi ışık filtresini de tercih edebilirsiniz. Veya kamaşmayı önlemek için standart aydınlık modun ışığını kısabilirsiniz.

Karanlık mod gözleriniz için daha mı iyi?

Karanlık mod kimi avantajlar sağlasa da; ekrana odaklanmanızı zorlaştırabilir ve ekrandaki detayları görmeniz güçleşebilir. Ayrıca karanlık mod, miyop veya astigmatların harflerin etrafını haleli görmesine yol açabilir. Özellikle punto ince ise yazının okunması zorlaşabilir. O nedenle, karanlık mod herkes için uygun değil.