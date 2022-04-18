Göz sağlığı için çocuklarımıza kazandırmamız gereken 6 alışkanlık
Dijital ekranlar ve paketlenmiş gıdalar, çocuklarımızın göz sağlığını tehdit ediyor. Aşağıda sıraladığım 6 sağlıklı alışkanlık ile çocuklarımızın göz sağlığını koruyabiliriz…
1. Gözlere iyi gelen besinler tüketmek
Çocuklarımızın göz sağlığı için aşağıdaki sebze ve meyvelerle beslenmesini sağlayabiliriz:
- Avokado
- Fasülye
- Turunçgiller
- Tatlı patates
- Yapraklı yeşillikler
Ayrıca aşağıdaki protein kaynakları da gözler için faydalıdır:
- Yumurta
- Soğuk deniz balıkları
- Yağsız et
- Kümes hayvanları
- Ay çekirdeği
2. Gözleri ovalamamak
Çoğu çocuk uykusu geldiğinde gözlerini ovalar. Kimi çocuklar ise alerjiye bağlı “kaşıntı” veya göz kuruluğuna bağlı “gözüne bir şey kaçma hissi” nedeni ile gözlerini ovalar.
Ancak gözleri ovalamak 2 nedenle zararlı bir alışkanlıktır:
- Kirli elllerle gözleri ellemek, gözün mikrop kapmasına yol açar. Çocuklarda “konjonkitivit” denen bu durum yaygındır.
- Gözleri sert ovalamak, gözün “kornea” denen şeffaf tabakasında şekil bozukluğuna yol açabilir.
Göz ovalama alışkanlığından çocuklarımızı vazgeçirmek için, göz doktorunun önerdiği antialerjik ve suni gözyaşı damlalarını kullanabiliriz. Ayrıca çocuklarımıza ellerini uygun şekilde ve sık yıkama alışkanlığı kazandırmalıyız.
3. Dijital ekran zamanını kısıtlamak
Fazla ekran süresi; çocuklarda göz kuruluğu, miyopi artışı, mavi ışığa bağlı göz problemleri ve uyku ritminin bozulması gibi sorunlara yol açabilir.
Bu nedenle çocuklarımızın yatak odalarında ve yemek sırasında ekrana bakmalarını önlemeli, diğer zamanlarda ise ekran süresini kısıtlamalıyız.
Ayrıca çocuklarımıza 20/20 kuralını mutlaka öğretelim: “20 dakikada bir ekrana ara ver ve 20 saniye boyunca uzağa bak.”
20/20 kuralının uygulanmasını kolaylaştırmak için zamanlayıcı kurabiliriz. Alarm çalınca çocuğumuz ekranın başından kalkabilir ve pencereden dışarı bakabilir.
4. Dışarda oyun oynamak
Dışarda oyun oynamak, çocukların dijital ekranlardan uzaklaşmasını ve gözlerini rahatlatmasını sağlar.
Dışarda vakit geçirmek, çocuklarda miyopi riskini azaltmaktadır.
Dışardayken, güneşli günlerde çocuğununuzun UV filtreli güneş gözlüğü takmasını sağlayın. Güneşin UV ışınları gözlere zararlı olduğundan, güneş gözlüğü takma alışkanlığını şimdiden çocuklarınıza kazandırın.
5. Spor sırasında koruyucu gözlük takmak
Çocuklarda körlüğün 1. sıradaki nedeni göz yaralanmalarıdır. Göz yaralanması riski yaratan oyun ve sporlarda, çocukların kırılmaya dayanıklı polikarbonat koruyucu gözlük takmaları gerekir. Bu oyun ve sporların başlıcaları arasında okçuluk, beyzbol, basketbol, hokey, paintball, snowboard, kayak ve yüzme yer alır.
6. Düzenli göz muayenesi yaptırmak
Bebeklerin göz kontrolü, 4-6 haftalıkken göz bebeği damla ile genişletilerek yapılmalıdır. Çocuklarımıza ise 1 yaş, 3 yaş ve 6 yaştan itibaren her yıl düzenli göz muayenesi yaptırmalıyız. Ayrıca çocuklarımızda aşağıdaki belirtiler varsa, mutlaka göz doktoruna götürmeliyiz:
- Tek gözünü kapatarak bakmak
- Gözlerde kayma
- Televizyona yakından bakmak
- Gözleri kısarak bakmak
- Okurken olduğu satırı kaybetmek
- Başını eğerek bakmak
Ömür boyu göz sağlığı için çocuklarımıza düzenli göz muayenesi yaptırma alışkanlığını kazandıralım.