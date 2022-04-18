Göz sağlığı için çocuklarımıza kazandırmamız gereken 6 alışkanlık

1. Gözlere iyi gelen besinler tüketmek

Çocuklarımızın göz sağlığı için aşağıdaki sebze ve meyvelerle beslenmesini sağlayabiliriz:

Avokado

Fasülye

Turunçgiller

Tatlı patates

Yapraklı yeşillikler

Ayrıca aşağıdaki protein kaynakları da gözler için faydalıdır:

Yumurta

Soğuk deniz balıkları

Yağsız et

Kümes hayvanları

Ay çekirdeği

2. Gözleri ovalamamak

Çoğu çocuk uykusu geldiğinde gözlerini ovalar. Kimi çocuklar ise alerjiye bağlı “kaşıntı” veya göz kuruluğuna bağlı “gözüne bir şey kaçma hissi” nedeni ile gözlerini ovalar.

Ancak gözleri ovalamak 2 nedenle zararlı bir alışkanlıktır:

- Kirli elllerle gözleri ellemek, gözün mikrop kapmasına yol açar. Çocuklarda “konjonkitivit” denen bu durum yaygındır.

- Gözleri sert ovalamak, gözün “kornea” denen şeffaf tabakasında şekil bozukluğuna yol açabilir.

Göz ovalama alışkanlığından çocuklarımızı vazgeçirmek için, göz doktorunun önerdiği antialerjik ve suni gözyaşı damlalarını kullanabiliriz. Ayrıca çocuklarımıza ellerini uygun şekilde ve sık yıkama alışkanlığı kazandırmalıyız.

3. Dijital ekran zamanını kısıtlamak

Fazla ekran süresi; çocuklarda göz kuruluğu, miyopi artışı, mavi ışığa bağlı göz problemleri ve uyku ritminin bozulması gibi sorunlara yol açabilir.

Bu nedenle çocuklarımızın yatak odalarında ve yemek sırasında ekrana bakmalarını önlemeli, diğer zamanlarda ise ekran süresini kısıtlamalıyız.

Ayrıca çocuklarımıza 20/20 kuralını mutlaka öğretelim: “20 dakikada bir ekrana ara ver ve 20 saniye boyunca uzağa bak.”

20/20 kuralının uygulanmasını kolaylaştırmak için zamanlayıcı kurabiliriz. Alarm çalınca çocuğumuz ekranın başından kalkabilir ve pencereden dışarı bakabilir.

4. Dışarda oyun oynamak

Dışarda oyun oynamak, çocukların dijital ekranlardan uzaklaşmasını ve gözlerini rahatlatmasını sağlar.

Dışarda vakit geçirmek, çocuklarda miyopi riskini azaltmaktadır.

Dışardayken, güneşli günlerde çocuğununuzun UV filtreli güneş gözlüğü takmasını sağlayın. Güneşin UV ışınları gözlere zararlı olduğundan, güneş gözlüğü takma alışkanlığını şimdiden çocuklarınıza kazandırın.

5. Spor sırasında koruyucu gözlük takmak

Çocuklarda körlüğün 1. sıradaki nedeni göz yaralanmalarıdır. Göz yaralanması riski yaratan oyun ve sporlarda, çocukların kırılmaya dayanıklı polikarbonat koruyucu gözlük takmaları gerekir. Bu oyun ve sporların başlıcaları arasında okçuluk, beyzbol, basketbol, hokey, paintball, snowboard, kayak ve yüzme yer alır.

6. Düzenli göz muayenesi yaptırmak

Bebeklerin göz kontrolü, 4-6 haftalıkken göz bebeği damla ile genişletilerek yapılmalıdır. Çocuklarımıza ise 1 yaş, 3 yaş ve 6 yaştan itibaren her yıl düzenli göz muayenesi yaptırmalıyız. Ayrıca çocuklarımızda aşağıdaki belirtiler varsa, mutlaka göz doktoruna götürmeliyiz:

Tek gözünü kapatarak bakmak

Gözlerde kayma

Televizyona yakından bakmak

Gözleri kısarak bakmak

Okurken olduğu satırı kaybetmek

Başını eğerek bakmak

Ömür boyu göz sağlığı için çocuklarımıza düzenli göz muayenesi yaptırma alışkanlığını kazandıralım.