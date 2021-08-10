Göz nezlesi (Adenoviral konjonktivit)

Adenoviral konjonktivit, tek tük görülebileceği gibi salgın vakalar şeklinde de izlenebiliyor. Salgınların en sık oluştuğu yerler hastaneler, okullar ve yüzme havuzları.



Adenoviral konjonktivitin bu kadar kolay yayılma nedeni, virüsün bulaştığı yüzeylerde haftalarca kalabilmesi ve virüse yakalanan kişinin belirti vermeden önce virüsü yaymaya başlamasıdır.



Bulaşma, solunum ve göz salgılarıyla temas yoluyla olur. Virüs, ortak havlu kullanımından da geçer. Virüs kapıldıktan 4-10 gün sonra enfeksiyon belirtileri başlar. Takip eden 12 gün boyunca, virüsü kapan kişinin bulaştırıcılığı devam eder.





Adenoviral konjonktivit tanısı nasıl konur?

Tanı koymak için çeşitli test yöntemleri mevcut olsa da genellikle test yapmaya gerek duyulmadan mevcut belirtilere dayanarak göz doktorunuz tarafından tanı konur. Ancak tanı konusunda şüpheler varsa, göz sürüntüleri, göz yaşı ve kan testi yöntemlerinden faydalanılır.



Göz nezlesi gözlerde şu belirtilere yol açar:



• Kızarma, kanlanma

• Sulanma

• Kaşıntı

• Batma

• Işık hassasiyeti

• Göz kapaklarında şişlik

• Göz akının üstündeki zarda şişme (jöle gibi görünüm)

• Görme bulanıklığı: Belirtilerin başlamasından 7-10 gün sonra, göz nezlesi geçirenlerin %30-80’inde gözün şeffaf (kornea) tabakasında beyaz benekler oluşabilir. Bu benekler bulanık görmeye yol açar. Bu benekler 2 haftada geçebileceği gibi, daha derinlere inerlerse solmaları aylar-yıllar alabilir.



Adenovirüs üst solunum yollarını etkilerse, boğaz ağrısı gibi şikayetler de olur.





Adenoviral konjonktivit tanısı nasıl konur?

Tanı koymak için çeşitli test yöntemleri mevcut olsa da genellikle test yapmaya gerek duyulmadan mevcut belirtilere dayanarak göz doktorunuz tarafından tanı konur. Ancak tanı konusunda şüpheler varsa, göz sürüntüleri, göz yaşı ve kan testi yöntemlerinden faydalanılır.



Adenoviral konjonktivit nasıl tedavi edilir?

Adenoviral konjonktivit 2-3 hafta kadar sürer.

Adenovirüse karşı etkili antiviral bir ilaç mevcut olmasa da son yıllarda HOCl (hipokloröz asit) içeren dezenfektanlar tedavide kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca kapak ödemi ve kaşıntı için antihistaminik damlalar, batma şikayeti için suni gözyaşı damlaları kullanılır. Steroid olmayan antienflamatuar damlalar hem ağrı kesici olarak hem de kortizonlu damlaları azaltma aşamasında kullanılabilir. Eğer bakteriyel enfeksiyonun da eşlik ettiği düşünülüyorsa, antibiyotikli damla kullanılır.



Adenoviral konjonktivit geçene dek kontakt lens takılmamalıdır.



Adenoviral konjonktivit tedavisinde kortizon kullanılır mı?

Adenoviral konjonktivitte kortizon kullanımı konusu tartışmalıdır.

Eğer enfeksiyon çok şiddetli seyrediyorsa, göz yüzeyinde zarlar veya yalancı zarlar oluştuysa; güçlü bir kortizonlu damla kullanılır.

Ayrıca kornea tutulumuna bağlı görme bulanıklığı varsa veya şiddetli batma şikayeti varsa hafif kortizonlu damlalar kullanılabilir.

Ancak kortizon gerçek bir iyileşme sağlamaz, sadece yangıyı (inflamasyon) baskılar. Kortizon bırakıldığı zaman genellikle korneadaki tutulum tekrar alevlenir. Ayrıca steroid, virüs çoğalmasını kolaylaştırır ve hastanın bulaştırıcı olduğu süreyi uzatır. O nedenle kortizon kullanımı konusunda çok tedbirli olmak gerekir.







