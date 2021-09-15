Göz muayenesi ile anlaşılabilecek 20 sürpriz sağlık problemi

Anevrizma

Anevrizma, damar duvarında baloncuk oluşumudur. Anevrizmalar damar duvarında sızıntı veya patlamaya neden olabilirler. Beyin damarlarındaki anevrizmalar başka bulgu vermeden önce görme azlığı ve renk algısında azalmaya yol açabilirler.

Beyin tümörleri

Beyin tümörleri; kafa içinde basınç artışına yol açarak göz sinirini etrafında şişmeye yol açabilirler. Göz doktorunuz göz muayenesi sırasında bu bulguyu tespit edebilir.

Kan, doku ve cilt kanserleri

Lösemi ve lenfoma gibi kanserler gözün iç kısmını ekileyebilir. Kimi tümörler göze metastaz yapabilir (sıçrayabilir.)

Şeker Hastalığı

Şeker hastalığı gözün ağ (retina) tabakasındaki küçük damarlarda sızıntı ve kanamalara yol açar. Bazen, kişiye şeker hastalığı tanısı konmadan önce göz doktoru retinadaki değişiklikleri tespit edebilir.

Dev Hücreli Arterit

Dev hücreli arterit; kollar, üst vücut ve boyundaki orta-büyüklükteki damarlarda iltihaplanmaya yol açan bir hastalıktır. Aynı damarlar gözü de beslediği için; hastalığın erken tanısı bulanık görme, çift görme veya ani görme kaybı gibi belirtilerle konabilir.

Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)

Göz dibindeki damarlarda kıvrımlar, bükülmeler, sızıntı ve kanamaların varlığı; hipertansiyon tanısı konmasına yardımcı olur.

Yüksek Kolesterol

Gözün şeffaf (kornea) tabakasında sarı veya mavimsi bir halka görünümü, özellikle 40 yaş altındaki bireylerde yüksek kolesterol belirtisi olabilir. Gözün retina tabakasındaki damarlarda sertleşmeler de yüksek kolestreol seviyesinin göstergesi olabilir.

Lupus

Lupus, otoimmün bir hastalıktır. Otoimmün hastalıklarda, bağışıklık sistemi vücudun kendi dokularına saldırır. Lupus, göz kuruluğuna ve gözün çeşitli tabakalarında problemlere yol açar.

Lyme hastalığı

Lyme hastalığı, kene ile bulaşan bir hastalıktır. Göz sinirinde iltihaplanmaya ve enfeksiyonun başında gözdeki uçuşmalarda artışa yol açar.

İlaç Yan Etkileri

Pekçok ilaç gözün ağ tabakasına ve göz sinirine toksik etki yapabilir.

MS (Multipl Sklerozis)

MS, sinir sistemini ekileyen bir hastalıktır. Görmede bulanıklık, göz hareketlerinin ağrılı olması ve çift görme, MS hastalığının ilk belirtileri arasında yer alabilir.

Myasthenia Gravis

Myasthenia gravis, kasların zayıflamasına ve erken yorulmasına yol açan bir hastalıktır. Hastalığın ilk belirtilerinden birisi, günün ilerleyen saatlerinde yorulmaya bağlı olarak göz kapaklarının düşmesidir. Ayrıca çift görmeye yol açabilir.

Romatoid Artrit (İltihaplı Romatizma)

İltihaplı romatizma, gözlerde kızarma ve ağrıya yol açabilir. Ayrıca göz kuruluğu yapar.

Sarkoidoz

Sarkoidoz, vücuttaki pek çok organı etkileyen bir hastalıktır. Gözün renkli (iris) tabakasında iltihaplanmaya bağlı olarak gözlerde ağrı, kızarma ve ışık hassasiyetine yol açar.

Cinsel Yolla Geçen Hastalıklar

Sifiliz, herpes, klamidya, HIV, bel soğukluğu, genital siğiller ve kasık biti gibi cinsel yolla geçen hastalıklar; göz muayenesi sırasında tespit edilebilecek göz belirtilerine yol açabilir.

Orak Hücreli Anemi

Orak hücreli anemi, genetik bir kan hastalığıdır. Gözlerde kanlanma, damar çatlamaları ve retina ayrışması gibi bulgulara yol açabilir.

Sjögren Sendromu

Sjögren sendromu, gözyaşı ve tükürük bezlerinde hasara yol açan bir otoimmün hastalıktır. Göz kuruluğu, gözlerde yanma-batma ve bulanık görme gibi belirtilere yol açar.

İnme (Felç)

Gözün ağ tabakasındaki damarlarda tıkanıklık ve pıhtılar, ani görme kaybına yol açabilir. Bu bulgu, artmış inme riski için bir göstergedir.

Tiroid Hastalığı

Grave’s hastalığı denen tiroid hastalığı, gözlerde fırlaklaşmaya ve göz kapaklarında çekilmeye yol açabilir. Bu bulgular, Grave’s hastalığının ilk farkedilen bulguları olabilir.

Damar Hastalıkları

Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, göz akında dışardan farkedilen kanamalara yol açabilir. Göz içindeki kanamalar ise görmeyi azaltabilir.

A Vitamini Eksikliği

Göz kuruluğu ve gece körlüğü, A vitamini eksikliğinin göstergeleridir.

Göz doktorunuz bu belirti ve bulguları tespit ettiğinde, sizi bu hastalıklarla ilgili uzmanlara yönlendirecektir.