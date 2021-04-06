Göz içi lensler ile yakın gözlüğünden kurtulabilirsiniz

Trifokal lensler geliştirilmeden önce; katarakt ameliyatında 'monofokal (tek odaklı)' lensler kullanılmakta ve ameliyat sonrası yakın gözlüğü ihtiyacı devam etmekteydi.

Yeni AddOn lens teknolojisi, gözünde eskiden takılmış tek odaklı lens bulunanlara da yakın gözlüğünden kurtulma şansı veriyor. Artık göz içindeki eski tek odaklı lensi çıkarmadan üstüne AddOn trifokal lens koyabiliyor ve gözlüksüz yakın görüş sağlayabiliyoruz.

Herkes AddOn trifokal lens ameliyatı olabilir mi?

Bu uygulama kişiye uygunluğu, detaylı bir göz muayenesi ve tetkiklerle saptanıyor. AddOn trifokal lens konabilmesi için gözün kontrast duyarlılığının yeterli seviyede olması, 'Alfa' ve 'Kappa' denen açılarının uygun sınırlarda olması gerekiyor. Ayrıca görme merkezinin (sarı nokta) ve gözün ağ tabakasının (retina) sağlıklı olması ve göz tansiyonunun normal olması şart. Gözün ön kamarasının yeterli derinlikte olması ve “açı” bölgesinin yeterli genişlikte olması da aranan diğer kriterler…

Bu lenslerin hem göze takılması, hem de gözden çıkarılması kolay

Daha önce katarakt ameliyatı olmuş ve gözünde derece kalmış ya da yakın gözlüğü ihtiyacı devam eden kişilerin gözüne bu lensi koyuyor ve hem kalan dereceyi düzeltebiliyor, hem de yakın gözlüğü ihtiyacını ortadan kaldırabiliyoruz. AddOn lens; eski lens gözden çıkarılmadan, onun ön kısmına yerleştiriliyor. O nedenle uygulanması teknik olarak gayet kolay.

Bu lenslerin bir diğer avantajı da geri dönüşlü olması… Yani ilerde göz derecelerinde değişim beklediğimiz örneğin çocuk hastalarda da bu lensleri takabiliyor ve ilerde yeni göz derecesine göre lensi değiştirebiliyoruz.

İşlem nasıl yapılıyor?

İşlem göze uyuşturucu damla ile gerçekleştiriliyor. Uygulama 5-10 dakika arası sürüyor. İşlem sonrası ağrı olmuyor ancak hafif bir batma hissi olabiliyor. Ertesi günkü kontrolden sonra günlük hayata geri dönülebiliyor.