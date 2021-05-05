Bu yazımda sizlere badem göz ameliyatını ve badem göz ameliyatıyla birlikte sıklıkla aynı seansta uyguladığımız diğer göz estetik ameliyatlarını özetleyeceğim:

Badem göz nedir?



Öncelikle badem gözün (“almond eye”) ne olduğunu ve neden tercih edilen bir göz şekli olduğunu tanımlayalım…



Üst göz kapağının alt göz kapağı ile birleştiği köşelere “kantus” adı verilir. Kantuslardan buruna yakın olanına “iç kantus”, kulağa yakın olanına ise “dış kantus” denir. İç ve dış kantus arasından geçen hayali çizginin eğimine ise “kantal eğim” denir. İç ve dış kantus tam aynı hizada olduğunda, kantal eğim nötraldir. Badem gözde; dış kantus, iç kantustan daha yukarıdadır. Badem göz, genç ve güzel olduğu kabul edilen göz şeklidir. Yaşlanmayla birlikte göz çevresindeki dokuların gevşemesiyle dış kantus aşağı doğru düşer ve aşağı düşük göz görünümü oluşur. Yapısal olarak da aşağı düşük gözlü olunabilir. Aşağı düşük göz ise estetik olarak tercih edilmeyen, kişiye yaşlı ve yorgun bir ifade veren göz şeklidir.

Badem göz ameliyatı nedir?



Badem göz ameliyatı aslında çok eskiden beri uygulanan ve tıbbi adı “kantoplasti” veya “kantopeksi” olan ameliyatlara son yıllarda verilen genel addır. Kantoplasti ameliyatında dış kantus bölgesindeki asıcı bağ kesilip, daha yükseğe geri dikilir. Kantopeksi ameliyatında ise asıcı bağ kesilmeksizin sıkılaştırma yapılır.



Badem göz ameliyatı çok eskiden beri bilinen bir ameliyat olmasına rağmen, güzellik akımlarının bir sonucu olarak günümüzde hemen her kadının istediği bir ameliyata dönüştü. Eğer aşağı düşük göz yapısı varsa, erkekler de bezgin ve yorgun görünümden kurtulmak için ameliyatı tercih ediyorlar.



Badem göz ameliyatı; göz çevresinde küçük bir cilt kesisi ile gerçekleştirilebildiği gibi, endoskop yardımıyla saçların arasından yapılan kesiyle de gerçekleştirilebiliyor. Endoskopik yöntemde, kesinin saçların içinde kalması ve göz kapağında bir iz oluşmaması; badem göz ameliyatının son yıllarda bu kadar popülerleşmesinin diğer önemli bir nedeni…



Badem göz ameliyatı 2 göz için yaklaşık toplam 60 dakika sürüyor. Ameliyat sonrası şişlikler yaklaşık bir hafta içinde geçiyor, morarma olursa da birkaç haftada kayboluyor. Lokal veya genel anestezi ile yapılabiliyor. Lokal anestezide sadece göz çevresi iğne ile uyuşturuluyor ve koldan sakinleştirici ilaç (sedasyon) veriliyor. Genel anestezide ise hasta tamamen uyuyor.



Badem göz ameliyatıyla birlikte çoğu kez şakak germe veya kaş ucu kaldırma ameliyatları da aynı seansta uygulanabiliyor.

Şakak germe (temple lift) veya kaş ucu kaldırma (temporal brow lift) ameliyatı nedir?



Şakak germe ameliyatında, kaş ucu da dış yana ve yukarı doğru çekilmektedir. O yüzden şakak germe ameliyatı, aynı zamanda kaş ucu kaldırma ameliyatı olarak da anılmaktadır.



Şakak germe veya kaş ucu kaldırma ameliyatı, kaşın dış ucunu yukarı kaldıran ve şakak bölgesindeki gevşemeyi ortadan kaldıran bir ameliyattır.



Kaş ucunu kaldırmak için çeşitli yerlerden kesi yapılabiliyor: Kaşın üst dış kısmından veya saçın hemen önünden kesi yapılabildiği gibi, endoskopik yöntemle saçların arasından yapılan kesi ile de ameliyat gerçekleştirilebiliyor. Ameliyat endoskopik yöntemle yapıldığında, kesi izi saçların arasında gizlenmiş oluyor.



Ameliyat, lokal veya genel anestezi ile yapılabiliyor. Şişlikler 1 hafta içinde geçiyor, birkaç hafta süren morluklar görülebiliyor.

Üst göz kapağı estetik ameliyatı (üst blefaroplasti) nedir?



Üst göz kapağı cildi yaşlandıkça gevşer, üst göz kapağının burna yakın olan bölgelerinde daha belirgin olan torbalanmalar oluşur. Üst blefaroplasti ameliyatında, üst göz kapağı katlantısından bir kesi yapılarak gevşek deri ve torbalanmış yağlar çıkarılır. Kesi yeri dikilir ve üstüne bir bant yapıştırılır. Bir hafta sonra bant çıkarılır ve dikişler alınır. Ameliyattan sonra şişlikler bir hafta içinde geçerken, morluklar birkaç hafta sürebilir. Morluklar için morluk giderici krem ve kapatıcı kullanılabilir.



Üst blefaroplasti ameliyatı çok başarılı estetik sonuç veren ve hasta memnuniyetinin çok yüksek olduğu bir ameliyattır.



Alt göz kapağı estetik ameliyatı (alt blefaroplasti) nedir?



Alt göz kapağındaki yağları geride tutan zar yaşla birlikte gevşer ve yağlar öne doğru gelir. Öne doğru gelen yağlar “göz altı torbası” dediğimiz görünümü oluşturur. Ayrıca yaşlanmayla birlikte ciltte de gevşeklik oluşur.



Alt göz kapağı estetik ameliyatında bu yağ torbaları alınır. Eğer cilt gevşekliği fazlaysa, kesi alt göz kapağında kirpiklerin hemen altından yapılır ve yağlarla birlikte fazla cilt de çıkarılır. Cilt gevşekliği fazla değilse; kesi alt kapağın iç kısmından yapılıp, sadece yağ torbaları da alınabilir.



Alt blefaroplasti, lokal veya genel anestezi ile yapılabilir. Alt blefaroplasti 2 göz için toplam 60 dakika kadar sürer. Eğer kesi ciltten yapıldıysa, kesinin üzerine bir bant yapıştırılır ve 1 hafta sonra bant çıkarılarak, dikişler 1 hafta sonra alınır.



Alt blefaroplasti sonrası şişlik ve morarma, üst kapak ameliyatlarından biraz daha fazla olur ve birkaç hafta sürebilir. Estetik sonucu çok başarılı bir ameliyattır.