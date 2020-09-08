Zerdeçalı neden hayatımıza katmalıyız?

Peki biz kadınlar zerdaçalı tüketirken özellikle tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte öneriler…

Her şeyden önemlisi öncelikle tükettiğimiz zerdeçalın gerçek olduğundan emin olmalıyız. Pek çok yerde satılan zerdeçalın başka bitki köklerinden imal edildiği ve içine boyar maddeler katıldığı bilinmektedir. Fayda sağlamak planlanırken zarar görebiliriz.

Öncelikle kozmetik olarak başlayacak olursak güneşli bir mevsimde tüketiyorsak mutlaka güneş koruyucu kullanmalıyız. Aynı zamanda cildimize sürüp güneşe çıkmamalıyız. Ciddi lekelenmeye neden olabilir.

Kadın sağlığında endometriozis alanında yapılmış pek çok çalışma bulunmaktadır, yapılan çalışmalarda hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı ve bazı vakalarda küçülme sağladığı anlaşılmıştır. Benzer şekilde erken dönem kanser hastalarının ya da kansere dönüşebilecek hücreleri bulunan kişilerin doktorlarına danışarak uygun dönem ve dozda kullanması fayda sağlamaktadır.

Ciddi tekrarlayan enfeksiyon yaşayan kadınlarda da kullanımı immun sistem üzerine olan olumlu etkisi sayesinde enfeksiyonların tekrarını azaltır ve tedavilerden maksimum fayda alınmasını sağlar.

Ancak unutulmamalıdır ki kullanım şekli çok önemlidir özellikle baharat olarak kullandığımız zerdeçaldan maksimum fayda sağlamak için mümkünse karabiber ve sağlıklı bir yağ ile karıştırarak tüketmeliyiz.

Bu baharatın ilaç olarak kullanıldığı ve diğer kullandığı ilaçlar ile etkileşebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle özellikle uzun süreli kullanımda mutlaka hekiminize danışarak tüketmelisiniz.