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GeriPınar Yalçın Bahat Pandemi döneminde adet düzensizlikleri
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Haberler>Yazarlar>Pınar Yalçın Bahat>Pandemi döneminde adet düzensizlikleri

Yazarlar
Fotoğraf: iStock
06.11.2020 - 08:11 |  Son Güncelleme:

Pandemi döneminde adet düzensizlikleri

Pınar Yalçın Bahat
Pınar Yalçın Bahat
Kadın Hastalıkları ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Dr.
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Pınar Yalçın Bahat
Pınar Yalçın Bahat
dr_pinaryalcin@hotmail.com
Pandemi döneminde adet düzensizlikleri
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Yeni koronavirüs pandemisi hayatımızda pek çok değişikliği beraberinde getirdi. Özellikle biz kadınlar bu dönemin etkilerini ruhsal ve fiziksel olarak daha yoğun hissetmekteyiz.

Kadın doğum polikliniklerine başvuruların büyük bir çoğunluğunu bu dönemde ortaya çıkan adet düzensizlikleri oluşturmaktadır. Pandemi dönemi ile birlikte yasadığımız belirsizlik ve stres, kortizol seviyelerimizi yükseltmekte ve hormonal düzensizliklere yol açmaktadır. Düzensizlikler görülmesi durumunda kendimizi yakın takip etmeli, devam etmesi halinde mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmalıyız. Muayenemizin ardından herhangi bir patolojiye rastlanmazsa stres yönetiminin asıl tedavi olduğunu unutmamalıyız.

Strese bağlı olarak böbrek üstü bezi ve tiroit hormonlarımızda da değişiklik görebilmekteyiz. Özellikle uyku döneminin dengelenmesi hormonal düzensizlikler üzerine çok etkili olmaktadır. İhtiyaç halinde hekimimize danışarak alacağımız melatonin ve uygun formda magnezyum uykuya geçişimizi rahatlatacak, benzer şekilde akşam yemeğinden sonra katkısız vişne suyu tüketimi de uykuya geçişimizi kolaylaştıracaktır. Bu dönemdeki stres kontrolünü sağlamak için belli aralıklar ile yapacağımız yoga ve nefes egzersizlerimizi kendimize uygun aromaterapi koklamalar ile desteklediğimizde kısa sürede stres kontrolüne bağlı adet düzenimizin normale döndüğünü görmekteyiz. Unutmamalıyız ki vücudumuz bir bütün olarak tepki vermektedir.

 

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Pınar Yalçın Bahat
Pınar Yalçın Bahat
Kadın Hastalıkları ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Dr.
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