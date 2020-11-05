Kasko fiyatları nasıl ve neye göre belirleniyor?

Kasko ve zorunlu trafik sigortası bedelleri aracın geçmişi, araç sahibinin eğitim seviyesi, mesleği gibi spesifik özellikler nedeniyle değişebiliyor.

Yaşı 15’ten büyük olan araçlar kasko değer listesine dahil edilmiyor. Bu araçların zorunlu trafik ve kasko sigortaları için sigorta şirketlerinin teklif ettiği fiyatlar değerlendirilebilir. 15 yaşından büyük araçlar için zorunlu trafik sigortası ve kasko poliçesi yaptırırken araç sahibinin eğitim, meslek ve yaş gibi özellikleriyle aracın başından kaza geçip geçmediği gibi faktörler önem arz etmektedir.

Kasko sigortası fiyatlarını hesaplarken yapılan ilk işlem, aylık olarak yayınlanan ve tüm araçların modellerine ve yaşlarına göre değerlerinin belirlendiği araç kasko değeri listesinden yararlanmaktır. Bu kasko değer listesi temel alınarak hesaplanan kasko sigortası fiyatının üzerine araç sahibinin istediği diğer teminatlar eklenir ve poliçe bedeline ulaşılır.

Kasko değer listesi oluşturulma aşamasında, yeni ve 2. el araçlar için farklı olmak üzere birtakım yöntemler izlenir. Yeni otomobiller için imalatçı ve ithalatçı firmalardan alınan fiyat listeleri kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu firmaların internet adresleri, galeriler ve araçla ilgili yayınlanmış olan bazı süreli yayınlar incelenir. 2. el araçlar için ise 2. el araç satışı yayınlayan internet siteleri ve gazetelerin seri ilanlar listesi esas alınmaktadır.

TSB web sitesinden erişilen kasko değer listesi sayesinde 15 yıldan yeni araca sahip tüm vatandaşlar araçlarının kasko bedelini öğrenebilmektedir.