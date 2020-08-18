Kaş estetiğinde bu yazın trendleri neler?

Kadınlarda göz küresi kemiğinin yaklaşık 1cm üstünde seyreder ve burundan şakaklara doğru önce giderek yükselip son üçte birlik kısımda hafifçe seyrini aşağıya doğru çevirip sonlanır. Erkeklerde ise göz küresi kemiğinin hemen üstündedir ve düz bir şekilde seyretmektedir. Kaş yapısının bu seyri maskülen veya feminen bir görünüm oluşmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır.



Yaşla birlikte kaşlarda oluşan değişiklikler nelerdir?



Gençlerde tarif edildiği şekilde dinamik bir görünüm oluşmasını sağlayan kaşlar da yaşla birlikte yerçekimi etkisine yenim düşer ve formunu kaybeder. Erken yaşlarda genellikle göze batmayacak ve makyajla formu taklit edilebilecek düzeyde olurken yaşla birlikte cerrahi yolla veya cerrahi olmayan bir takım müdahalelere ihtiyaç duymaktadır.



Kaş şeklinin düzeltilmesinde kullanılan teknikler nelerdir?



Güzel ve çekici bir kaş yapısına sahip olmak için öncelikle kaş hacminin yeterli olması gerekir. Geçmişte ince ve hacimsiz kaş şekil modası günümüzde yerini sağlıklı, hacimli ve gür görünen kaşlara bırakmıştır. Kaş hacmini arttırmak için yapılan kaş ekimleri ya da tatuaj yöntemleri oldukça başarılıdır. Hacim eksikliği olmayan ama şekil ve pozisyon olarak istenen yerde olmayan kaşların istenen konuma getirilmesi içinde farklı yöntemler tercih edilmektedir.



Kaş kaldırma estetiğinde kullanılan yöntemler nelerdir?



Kaş kaldırma estetiği kişinin beklentisi ve kaş yapısına göre şekillenmektedir. Kaslarda hafif düşüklüğü bulunan kişilerde kaş botoksu oldukça kullanışlı ve pratik bir yöntem olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Kaş botoksu yapılarak ortalama 6 aylık bir süre boyunca kaş pozisyonunun korunması sağlanabilmektedir. Diğer bir kaş kaldırma yöntemiyse ip askı tekniğiyle kaşların saçlı deriye sabitlenmesidir. Yaklaşık on dakika gibi bir sürede yapılan mintlift olarak da popülerize olan bu işlem sonrasında yaklaşık 12-18 aylık bir süre boyunca kaşların istenen konumda kalması mümkün olabilmektedir. Kaş düşüklüğü miktarı fazla olan kişilerde ise cerrahi yöntemler devreye girmekte ve farklı müdahaleler ile kaş kaldırma işlemleri yapılmaktadır. Cerrahi işlemler sonrasında kalıcılık süresi daha uzun ve kişilerin kaş yapılarındaki değişiklik daha radikal olmaktadır.



Kalıcı yöntemler varken neden geçici kaş kaldırma yöntemleri tercih edilmektedir?



Kalıcı yöntemler için cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyulmakta bu da gündelik hayata dönüş ve iyileşme dönemi için zaman gerektirmektedir. Günümüzde cerrahi dışı yöntemleri tercih eden hastaların en büyük gerekçesi günlük isleri arasında hayal ettikleri görünüme kavuşabilmek ve bunun da hızla gerçekleşebilmesi ihtimali olmuştur. Bu nedenle geçici bir süreyle olsa bile hastalar tarafında oldukça sık tercih edilmektedir.



Kaş estetiğinde yaşanabilecek olumsuzluklar nelerdir?



Yapılan müdahalelerin tümü hastaların görünümüne etki etmekte ve bir takım değişiklikler meydana getirmektedir. Planlama hatası, hastaya uygun teknik seçiminde eksiklik gibi sebeplerle olumsuz görünümler ve estetik olmayan sonuçlarla karşılaşmak mümkün olabilmektedir.



Kaş estetiği kimler tarafından yapılmalıdır?



Kaş kaldırma işlemleri cerrahi veya cerrahi dışı yöntemlerle sağlanabilmektedir ancak her iki yöntem de detaylı anatomi ve estetik bilgi hâkimiyetine ihtiyaç duyar. Bu nedenle kaş kaldırma işlemleri bu konunun uzmanı olan plastik cerrahlar tarafından uygulanmalıdır.