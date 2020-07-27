Burun estetiğinde yeni dönem

Burun ameliyatları teknolojinin gelişmesi ve bu ameliyatta kullanılabilecek yeni alet ve cihazların kullanılmaya başlanmasıyla çok daha kontrollü ve ön görülebilir hale geldi.



Günümüzde burun ameliyatlarındaki değişiklikler neler?

Eskiden burun ameliyatında kıkırdak ve kemik yapılarını şekillendirmek için kullandığımız yöntemler çok sınırlıydı. Burun cildini korumanın yeterli olduğunu düşünmekteydik. Kemik ve kıkırdak şekillendirmede kullandığımız aletler ise ameliyat şeklini zorlaştırmakta, ameliyat sonrası uzun dönemde burun yapısında meydana gelen değişiklikleri bilinmez hale getirmekteydi. Burun anatomisinin anlaşılmasıyla estetik burun ameliyatlarında sadece cildi değil burun kıkırdakları ve kemikleri üzerinde bulunan kasları ve zarları da korumaya başladık. Bu da anatomiyi bozup düzeltmeye çalışmak yerine var olan yapıların yerini değiştirerek ameliyatı tamamlama özgürlüğünü getirdi. Yapıların korunması da eskiden burun ucunda düşme gibi estetik burun ameliyatında yaşanan birtakım olumsuzlukların yaşanmamasını sağladı.



Burnun kırılması tarih oldu



Estetik burun ameliyatlarında burun kemiklerini şekillendirmek için eskiden çekiç ve keskiler kullanılırdı. Günümüzde kullanılan minik testereler artık burun kemiklerini kırmadan, dokulara zarar vermeden istediğimiz şekilde keserek şekil vermemizi sağlamaktadır. Bu da rinoplasti ameliyatı sonrası gündelik hayata dönüşün çok daha kolay, iyileşmenin çok daha hızlı olmasına vesile olur.



Burun ameliyatlarında yaşanan değişim sadece burun anatomisi ve cerrahi aletlerin keşfiyle mi sınırlı?



Rinoplasti ameliyatı günümüzde evrimsel sürecinin çok ileri safhalarına gelmiştir. Fransız Plastik Cerrah Yves Saban tarafından modifiye edilen ve tanımlanan, Türk Plastik Cerrahlar tarafından geliştirilen Preservation Rhinoplasty yani koruyucu rinoplasti konsepti estetik burun ameliyatlarına tamamen yeni bir yaklaşım oluşmasını sağlamıştır. Artık uygun burun tiplerinde burun cildine hiçbir şekilde müdahale etmeden burun kemerini ve çıkıntılarını gidermek, kişilerin doğal burun yapılarını tamamen korumak mümkün hale gelmiştir.



Preservation rhinoplasty ameliyatı tüm burun tiplerine uygulanabilir mi?



Geliştirilen bu yeni konsept tabii ki bütün hastalar için uygun değildir ve burun ameliyatlarını gerçekleştiren cerrahların klasik yöntemlere de hakim olması gerekmektedir. Ancak burun sırtı güzel olan, burun kemik yoğunluğu aşırı olmayan, aşırı kemerli olmayan, ciddi eğriliği olmayan tüm hastalarda bu teknik başarıyla uygulanabilmektedir.



Türkiye rinoplastide dünyanın başkenti oldu



Ülkemizde estetik burun ameliyatları Türk plastik cerrahlar tarafından uzun yıllardır başarıyla uygulanmaktadır. Son dönemde yaşanan gelişmeler, yapılan bilimsel yayınlar ise bu durumu daha da ileriye taşımış, Türkiye'yi dünyanın rinoplasti başkenti haline getirmiştir. Estetik burun ameliyatlarıyla ilgili yapılan önemli toplantıların birçoğuna ülkemiz ev sahipliği yapmaktadır.



Burun ameliyatı olmak isteyenler Türk plastik cerrahlarına sahip olduğu için çok şanslı.

Burun ameliyatı için dünyanın çok farklı ülkelerinden hastalar burun ameliyatı olmak için Türkiye'yi tercih etmekteler. Bu tercihin sebebi fiyatların yapılan ameliyat kalitesine göre fiyatların uygun olmasıyla tamamen bağlantılı. Ülkemiz hastaları ise kendi ülkelerinde başarılı doktorlara sahip olduğu için çok şanslı ve günden güne giderek artan sayıda başvuruyla bu durumu avantaja çevirmekteler.



Burun ameliyatlarından korkmaya gerek kalmadı



Burun ameliyatlarında yaşanan gelişmeler sayesinde elde edilen doğal sonuçlar, hastaların iyileşme dönemlerinin kısalığı, ameliyat sonuçlarının tatmin ediciliği ve daha ameliyat olmadan nasıl bir burun yapısına sahip olunacağının çeşitli simülasyonlar sayesinde görülebiliyor olmasıyla artık estetik burun ameliyatlarından korkmak için bir sebep kalmadı.