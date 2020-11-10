Badem göz estetiği ile etkileyici bakışlara sahip olabilirsiniz

Güzellik dediğimiz zaman vücudumuzun en etkileyici olması istenen bölümü bakışlarımızdır. Bakışlarımızdaki değişim hali bizi hızla ele verebilmektedir. Etrafımızdaki insanların; 'bugün yorgun görünüyorsun' ya da 'çok enerjiksin' gibi yorumlarıyla çoğunlukla karşılaşırız. İşte bu gibi yorumların en büyük sebebi bakışlarımızdaki değişimler olmaktadır. Badem göz estetiği de bu değişimleri olumlu hale çevirmek, bize daha çekici ve dinamik bir görünüm kazandırmak ihtiyacıyla ortaya çıkmıştır.

Göz eliptik bir şekle sahip olan burundan şakaklara doğru özellikle alt göz kapağında hafif yukarı seyreden ve iç tutunma kenarıyla dış kenarı arasında yaklaşık 2mm yükseklik farkı olan bir yapıdadır. Bazı kişilerde yaşlanma, genetik nedenler gibi sebeplerle gözün eliptik yapısı yuvarlaklaşır ve çekici görünüm yerine yorgun bir hale sebep olur. Badem göz estetiği bu kişilere ya da daha eliptik bir göz şekline sahip olmak isteyen hastalara uygulanır.

Badem göz estetiği ameliyatlı ve ameliyatsız olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. Ameliyatsız badem göz estetiği için ip askı yöntemleri kullanılmaktadır. İp askı ile badem göz estetiği işlemi yaklaşık 10 dakika gibi kısa sürede gerçekleştirilir. İple badem göz estetiği sonrası kişiler gündelik hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilirler. İşlem yapıldıktan sonra kullanılan ip tipine göre ortalama 1 yıl devam eden etki süresi vardır. Kalıcı badem göz estetiği için ise ameliyatlı yöntemler uygulanmaktadır. Badem göz ameliyatı yapılacak işleme göre genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilen ve ortalama 30 dakika süren bir operasyondur.

Badem göz ameliyatında alt göz kapağının dış kısmında bulanan ve göz küresine tutunmasını sağlayan asıcı bağlar bulundukları noktadan daha yukarıya yeniden asılarak göz küresinin elips şekline gelmesi sağlanır. Ameliyat sonrası ilk 2 gün yoğun buz tatbiki ödem ve morluğun daha az olmasına yardımcı olur. 6. günde dikişler ve bantlar uzaklaştırılarak kişinin gündelik hayata tamamen dönmesi sağlanır. 30 dakika sonrasında badem göz ameliyatı ile kalıcı bir etki gerçekleştirilir. Neredeyse ağrısız olan bu işlem sayesinde daha etkileyici bakışlara sahip olup hayatınıza öz güveni daha yüksek bir şekilde devam edebilirsiniz.