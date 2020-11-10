Gebelik ve enfeksiyonlar

Bu enfeksiyonlar zaman zaman anne adayı ve gelişmekte olan bebekte problem yaratabilirler. Belli başlı gebelikte oluşabilecek enfeksiyonlar şu şekildedir;



- Öksürük, soğuk algınlığı, nezle



Gebelikte bu tür üst solunum yolu enfeksiyonlarına daha sık rastlanır. Genelde tedavi gerektirmezler. Bol sıvı alımı, istirahat yeterli olur. Ateş düşürücü olarak bazı ilaçlar verilebilir. Eğer öksürük ile beraber koyu bir balgam da var ise bu durumda bakteriyel bir enfeksiyon söz konusu olabilir ve antibiyotik tedavisi gerekebilir.



- Vajinal enfeksiyonlar



Gebelik mantar enfeksiyonları için çok uygun bir zemin hazırlar. En sık görülen candida türü mantarlardır. Candida enfeksiyonu her zaman belirti vermez ve tedavi gerektirmez. Kızarıklık, beyaz parçalar içeren akıntı ve kaşıntı var ise tedavi gerekli olur. Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olmadığından eş tedavisi gerekli değildir. Gebeliğin son 3 ayında daha sık görülür.

Gebe kadınların yaklaşık %15'inde vajinada normal olarak streptokok adı verilen bakteriler bulunur. Genelde bir sorun yaratmaz ancak nadiren doğum esnasında bebeğe geçerek memenjit de dahil olmak üzere ciddi enfeksiyonlar yaratabilir. Bu durum yaklaşık 10.000’de 3 oranında görülür. Zarların erken açılması bu tabloya neden olabilir. Bu nedenle zarların açıldığı ve 24 saat geçmesine rağmen doğumun olmadığı durumlarda koruyucu antibiyotik gereklidir.



Cinsel yolla bulaşan hastalıklar olan klamidya ve gonore (bel soğukluğu) doğum esnasında bebeğe geçebilir ve bebekte göz enfeksiyonlarına yol açabilir. Ülkemizde son derece sık görülen enfeksiyonlardır. Tanıları kültür ile konur ve gebelikte güvenle tedavi edilebilirler. Tedavinin başarılı olup olmadığı yeniden kültür alınarak teyit edilmelidir. Bu enfeksiyonlarda eş tedavisi gerekir.



- İdrar yolu enfeksiyonları



İdrar yolu enfeksiyonları gebelikte normalden çok daha fazla görülür. Gebelikte üriner enfeksiyonların sık olmasının nedeni boşaltım sistemindeki yavaşlama ve buna bağlı gelişen staz göllenmedir. En önemli belirtisi idrar yaparken yanmadır. Sık idrara çıkma gebelikte mesane kapasitesinin azalmasına bağlı olarak görülebileceğinden tek başına İYE tanısı koydurmaz. Bunun dışında yan ağrısı, kasık ağrısı görülebilir. Gebeliğin son dönemlerinde tedavi edilmez ise zarların erken açılması ve erken doğuma neden olabilir. Tanısı idrar tetkiki ve kültürü ile konur. Bol sıvı alımı ve uygun antibiyotik ile sorunsuz tedavi edilir.



- Toksoplazma



Toksoplazma, Gondii isminde bir parazitin neden olduğu enfeksiyondur. Çiğ et ile beslenen kedilerin dışkısından yumurtaları insana bulaşır. Gebelikteki önemi düşüklere ve bebekte konjenital enfeksiyonlara neden olabilmesidir. Bir defa toksoplazma geçirildiğinde vücudun bağışıklık sistemi enfeksiyon etkenini tanır ve kişi enfeksiyona yeniden yakalanmaz. Kadınların yaklaşık %30'u gebelikten önce bu parazit ile karşılaşmıştır. Bu nedenle yeniden enfekte olmazlar. Gebelik esnasında bu parazit ile ilk defa karşılaşan kadınların %35'inde enfeksiyon bebeğe geçer. Eğer olay gebeliğin son 3 ayında olursa bebeğin etkilenme riski %70 civarındadır. İlk 3 ayda ise risk %15'e iner. Toksoplazma enfeksiyonu düşük ve ölü doğumlara da neden olabilir. Bunun dışında ise bebekte gelişme problemleri, körlük, sağırlık, beyinde genişleme (hidrosefali), beyin hasarı, epilepsi (sara hastalığı) ve sağırlık nedenidir. Gebelikte aktif toksoplazmozis tespit edildiğinde 20. haftada kordozentez önerilir.