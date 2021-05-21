Siyatik sinir endometriozisi hakkında merak edilenler

Siyatik sinir endometriozisi ciddi kasık ve ayak ağrılarına neden olabilir, yürüme güçlüğüne ve düşük ayağa neden olabilir.

Siyatik sinir endometriozisi nasıl oluşur?

Tam olarak endometriozis hastalığının oluşumu bilinmediğinden, bu durumun nedeni de bilinmemektedir. Ancak endometriozis hastalığının daha nadir bir formu olan siyatik sinir endometriozisi, endometriozis dokularının sinir üzerine bası yapması sonucu oluşmaktadır.

Siyatik sinir endometriozisi ne gibi şikayetlere neden olur?

Siyatik sinir vücuttaki en kalın sinirdir. Spinal kanaldan çıkan dallar siyatik siniri oluşturur ve ayağa kadar devam eder. Trasesi vücudun arka kısmındadır. Ağrı, uyuşma, kramp ve karıncalanma hissi kalçada, uyluklarda hissedilir. Ağrı genelde bacağın arkasından topuğa kadar devam eder.

Siyatik sinir endometriozisinde eşlik eden şikayetler nelerdir?

Pelvik ağrı, düzensiz adet kanamaları, ciddi adet ağrısı, ilişki sırasında ağrı, bulantı, depresyon ve anksiyete çoğunlukla siyatik sinir endometriozisinde görülen şikayetlerdir.

Ağrılar genelde adet döneminde başlar ama zamanla adetten bağımsız olarak da ağrılar devam eder. Düşük ayağa neden olabilir, yürüme güçlüğüne yol açar. His kaybı ve kaslarda güçsüzlüğe neden olabilir.

Siyatik sinir endometriozisi tanısı nasıl konulur?

Siyatik sinir endometriozisi tanısını koymak oldukça zor olmaktadır. Eğer kadında bilinen endometriozis varsa ve siyatik ağrı tarif ediyorsa siyatik sinir endometriozisinden şüphelenebilir. MR, ultrasonografi, tomografi gibi yöntemle tanıda yardımcı olabilmektedir. Ancak çoğu zaman görüntüleme yöntemlerinde her şey normal olarak rapor edilmektedir. Burada muayene bulgusu ön plana çıkmaktadır. Muayene bulgusu, endometriozis hikayesi ve aynı şikayetlere neden olabilecek bel fıtığı gibi hastalıkların ekarte edilmesi ile tanı konulabilir. Ayrıca bazı testler ile siyatik sinir tutulumu test edilebilir. Erken tanı sinirde oluşabilecek geri dönüşüm için önemlidir.

Siyatik sinir endometriozisi tedavisi nasıl yapılır?

Nadir vakalarda kullanılabilecek progestinler ağrıyı azaltabilir. Yürüme, yoga, yüzme gibi sporların yanında fizik tedavi ve anti-inflamatuar ilaçlar faydalı olabilir. Ancak bu tedaviler faydalı olmazsa; laparoskopik olarak bası yapan o dokunun çıkarılması gerekir. Ancak bu cerrahiyi, bu konuda deneyimli bir cerrah yapmalıdır, çünkü siyatik sinir endometriozisi zorluk derecesi yüksek bir cerrahidir.