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Haberler>Yazarlar>Ömür Kurt>Çocukluk unutulmaz
Yazarlar
13.08.2020 - 10:46, Son Güncelleme:

Çocukluk unutulmaz

Ömür Kurt
Ömür Kurt
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Ömür Kurt
Ömür Kurt
omur@hurriyet.com.tr
Çocukluk unutulmaz
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Ben daha ilkokula giderken, babam bu küçük ilçede bir mobilya dükkânı açtı ve biz bu vesileyle Çınarcık'a taşındık. Çocukluğumun en güzel hatıralarını burada yaşadım.

Muhteşem dostluklar kurdum. Hâlâ ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında edindiğim dostluklarım sürüyor. Kaç kişi denize nazır bir okulda okumuştur bilmiyorum ama benim okulum ardımdaki bu manzarayı görürdü. Çınarcık Füruzan Kınal Lisesi... Ne güzel yıllardı. Okuldan çıkınca dosdoğru babamın dükkânına gidip çıraklık yapardım. Akşamları arkadaşlarımla sahilde yürür, sohbet ederdim. Şimdilerde çocuklarını korumaya çalışan ailelere bakıyorum da... O yıllarda biz çocuklar her şeyden önce birbirimizi korurduk. Anne babalarımız ardımızda nöbet tutma ihtiyacı hissetmezdi. Birbirimize karşı sorumluluk hissederdik. Kimse arkadaşına kötü gözle bakmaz, kimse kimseyi yarı yolda bırakmazdı. Birlikte denize girdik, birlikte kafelerde oturduk, birlikte şarkılar söyledik, bazen kavga da ettik, gülüştük ağlaştık ama her biri çok özel anlardı. Geçenlerde Çınarcık'taki çocukluk arkadaşlarımızla bir WhatsApp grubu kurduk. Böylece görüşemediklerimizle de sohbet geliştirmiş olduk. Herkes bir iş tutturmuş, kimi çoluk çocuğa karışmış, çocukluk hatıralarıyla dolu pek çok insan. Öyle bir özlem gideriyoruz ki, sormayın gitsin.

Çocukluk önemli. Çocuklarınızın, çocukluklarını yaşamalarına, arkadaşlar edinmelerine fırsat tanıyın. Onlara değer verin. Çocukluğunu yaşamayan insanlar mutsuz yetişkinlere dönüşüyorlar çünkü.

Çocukluk unutulmaz

Kendimi doğaya attım

Koronavirüs süreci hepimizi öylesine yordu ki, hepimiz uzun zaman evlerden çıkamadık. Sonra yaz aylarının gelmesiyle insanlar içindeki sıkılmışlığı açığa vurmaya başladı. Yasakların da kalkmasıyla insanlar arabalarına atladıkları gibi kendilerini doğaya attı. İşte onlardan biri de benim. Yalova’nın Termal ilçesi muhteşem bir coğrafya. Roma dönemine dek uzanan bir tarihi var, ancak orayı asıl önemli kılan Atatürk’ün Termal Köşkü, doğal kaplıcaları ve bizzat Atatürk’ün kurduğu bitkibilim bahçesi. Mutlaka ama mutlaka görülmeli. Atatürk, dünyanın pek çok yerinden ağaçlar getirtip buraya diktirmiş. Her ağacın üzerinde nereden getirtildiği yazıyor. Çok etkileyici… Bu ağaçların dikildiği zamanları düşünüyorum. Atatürk’ün doğa ve vatan sevgisini! Ona hayranlığım katlanarak artıyor…

Koronavirüs günlerine şiir 

Şair Ümit Öztürk birbirinden güzel şiirlerine bir yenisini daha ekledi. İşte, yaşadığımız pandemi sürecindeki hislerini dizelere döken Öztürk’ün şiiri…

Yaz yağmurlarından sonra

Yürürken güneş çehreme

Hava nasıl da taze kokar


Ah evrenin bazen bana göndermeyi unuttuğu

Çocukluğumdan kalma sevinç

Şimdi solmuş bir yaprakken arafta


Artık heyecan kaldırmayan kalbim

Haklısın haklıyım davalarıyla

Yaşanmışlığa savurdu nafileler


Yine sayıp tuz buz olan günlerin

Bir obsesif gibi bozgunlarını

Ey nal sesleriyle uzaklaşan inanç


Aslında birini sevmek değil miydi

Önemli olan?


Ve üzüntünün yorduğu evlerde

Etrafta korona var diye

Kapatıp kendi kapılarımızı kendimize


Benliğe yağan çaresizlik

Virüse ait yorumlarla

Umutların peşinden koşan

Sanki bir seferberlik haberiyken


Sonsuzluğu bile bile

Gelip geçer ömür

Ölüm herkes içindir hayat

Kalır takvimlere anılar


Yer gök deniz

Acaba anlıyor mu şu sevdadan?


Sensizliğe yayılıyor yan komşudan

Radyonun sesi

Birleşiyor gölgem şarkılarla

‘Ben gamlı hazan sense bahar dinle de vazgeç!’

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Ömür Kurt
Ömür Kurt
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