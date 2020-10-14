Bel ağrısı için ameliyat gerekli mi?

En sık bel ağrısı nedenleri; diskojenik ağrı, belde artroz (kireçlenme), bel fıtığı ve anormal zorlanmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Olayın netleşmesi için MR çekilmesi ve gerektiğinde EMG dediğimiz sinirlere hasar verilip verilmediğinin gösterilmesi bunun yanında tanısal testlere müracaat edilmesi önemlidir.

Diskojenik ağrı

Omurgalarımızın arasında amortisör görevi gören disklerimizin çeşitli nedenlere bağlı olarak suyunu kaybetmesi sonucu (proteoglikan yapısının bozulması), o disklerimizden kaynaklanan ağrılar için kullandığımız bir terimdir. Normalde insanların disklerinde damar ve sinir bulunmamaktadır. Ancak disklerde hasar oluşması durumunda vücudumuz bu hasarlı bölgeyi tamir etmek için diskin içersine damar ve sinir göndermektedir. Burada olmaması gerek sinirler diskin içersindeki ağrının kaynağını oluşturur. Vücudumuzun yıpranmasına bağlı olarak 60’lı yaşlardan sonra mutlaka oluşabilecek olan bu anatomik hasar, yaşamımızın aktif, genç döneminde bizi ağrılarla karşı karşıya bırakabilir. En başlıca belirtisi çok oturmakla, çok ayakta kalmakla ve ağır kaldırmakla belimizde ağrı oluşmasıdır. Bu rahatsızlığın başlangıç dönemlerinde en belirgin bulgu oturduktan sonra ayağa kalmak için hareket edildiğinde belde dürtülme ve acı hissidir.

Siyatik

Bel fıtığı olan hastalarda oluşan kliniktir. Halk arasında bu terim çok sık kullanılmaktadır. Siyatik, bel bölgesinde omurlarımız arasında yastık görevi yapan disklerimizin herhangi bir nedenden dolayı baloncuk veya başka şekilde ayaklara giden sinir kökleri üzerine doğru kayması sonucu mekanik bası ya da kimyasal irritasyon oluşturması sonucu bel ve bacaklarda şiddetli ağrılara, uyuşmalara, karıncalanmalara neden olan klinik bir tablodur. Tedavide amaç siniri rahatsız eden durumun ortadan kaldırılmasıdır.

Belde kireçlenme

Beldeki omurlarımızı arkadan birbirine bağlayan kelepçelerin (FASET) artrozu yani kireçlenmesi olayıdır. Şikayet olarak belde kilitlenme, ani batan sırt ağrıları, gece yatakta dönerken ağrı olması ve sabah kalkınca belini doğrultamama şeklinde karşımıza çıkar. Önemli özelliği hareket ettikçe ağrının azalmasıdır.

Belimiz ilk kez ağrıdığında ne yapmalıyız?

Sağlık sistemimizde aile hekimlerimize ulaşmak çok kolaydır. Bir pratisyen hekim arkadaş bile sorununuz hakkında sizi doğru tedavi edip yönlendirebilir. Sakat kalmamanız için komşu önerilerine asla kulak asmamanızı öneririz. Bel bölgesinde bu kadar farklı anatomik yapı varken örneğin her beli ağrıyanın belinin çekilmesi çok karşılaştığımız üzücü olaylardan birisidir. Görüntüleme cihazlarının bu derece gelişmiş olması, problemi çok net olarak görmemizi sağlamaktadır.

Ağrı için ameliyat olunur mu?

Hayır. Bel ağrınız varsa çok iyi araştırın, hemen ameliyat olmalısın diyen ilk hekimin önerisi ile bıçak altına yatmayın. Felç olursun korkutmacasına kanmayın. Yani 40 düşünün bir uygulayın. Öncelikle anlattığımız sıkıntılarınız varsa bir ağrı uzmanına görünün.

Ağrı için ameliyat olunmaz. Bugün artık açık cerrahi gibi kaba ameliyatlar terk edilmekte yerini minimal girişimler ve gelişmiş teknolojik yöntemler ön plana çıkmaktadır.

Beldeki sorun ne olursa olsun görüntüleme cihazları eşliğinde girişimsel ağrı tedavisi olmanız yaşam kalitenizi düzeltir, ağrılarınızı sizin rahatsız olmayacağınız düzeye indirir ya da yok eder. Ağrısız günleriniz olsun.