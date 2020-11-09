Adım adım ilerliyor... Diyabetik ayak nedir, kimlerde görülür?

Diyabet hastalarında ‘periferik nöropati’ dediğimiz olay önceleri ayaklarda yanma daha sonra karıncalanma, uyuşmalar ve çivi üzerine bile basılsa hissetmeme gibi sinirsel duyu bozuklukları ortaya çıkar. Dar ayakkabılar bu hastalar için sorun teşkil eder. Ayaklarındaki oluşan enfeksiyon, tahriş, kesik, çizik ve ağrı gibi birçok sorunu fark edemezler. EMG denilen bir sinir testinin yapılması problemin varlığı hakkında bize sağlam kanıtlar sunar.

Diyabet hastalarında damarlardaki aşınmalara bağlı ayaklarda bazı dolaşım sıkıntıları baş göstermeye başlar. Bu hastalar ayak bakımlarına özen göstermelidir. Tırnak keserken bile çok dikkatli olunmalı, çevre dokulara zarar vermekten kaçınılmalıdır. Bozulan damar içinde yağ tıkaçlarının oluşumu kolaylaşır. Ayaklarımıza kan akışı azalır. Önemsenmeyen küçük yaralar zamanla derin ve tedavisi güç yaralara dönüşmektedir. Şeker hastalarının yaralarının bir türlü iyileşmemesi yüksek kan şekerine bağlıdır. Bir kez yara oluştuğunda hemen tedbirlerinin alınması gerekir. Süreç çizik, yara, derin ülser ve kangren boyutuna giderek ayakların kesilmesine kadar ilerleyebilir.

Diyabet, hatalı veya yetersiz insülin üretimine veya insüline karşı direnç oluşmasına neden olan bir hastalıktır. İnsülin ise pankreasımızın salgıladığı bir hormon olup, kan şekerinin hücrelerin içine sokarak dengelenmesine yardımcı olur. İnsülin mekanizması bozulduğunda kanda şeker artmaya başlar ve sağlık sorunlarına neden olur. Kandaki uzun süreli yüksek şeker seviyeleri, ayaklar dahil vücudun birçok bölgesine zarar verebilir.

Amerika’da ayağı kesilen hastaların yarısından fazlası diyabet nedeniyledir. Bu durum göz önüne alındığında ayaklarda oluşacak yaralar asla ihmale gelmez. Ayak enfeksiyonları diyabet hastalarında acilen tedavi edilmelidir.

Özellikle ayaktaki cilt rengindeki değişiklikler, ayak veya ayak bileğinde şişme, ayaklarda sıcaklık değişiklikleri, ayaklarda kalıcı yaralar, ayaklarda veya ayak bileklerinde ağrı veya karıncalanma, ayak tırnaklarının batması, ayak mantarı veya diğer mantar enfeksiyonları, topuklarda kuru, çatlamış cilt enfeksiyon belirtileri olduğunda kişiler doktor kontrolüne girmelidirler.