Merkür, Boğa burcunda geri harekete geçiyor!

Bu hafta itibari ile çok fazla gezegen açılımımız yok. Bir Merkür gerilememiz var. Venüs boğa burcuna geçiyor. Güneş ve Neptün’ün hafta sonu olan bir etkileşimi var.

Bizim için Merkür gerilemesi önemli. Merkür gerilemesi deyince yayıncılık sektöründe olan kişilerde bir titreme oluşmaya başladı. Sürekli yayında hatalar, ses sistemlerinde problemler, bağlantı problemleri vs yaşanıyor.

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MERKÜR, BOĞA BURCUNDA GERİ HAREKETE GEÇİYOR

Merkür bu hafta toprak grubu burçlardan boğa burcunda geri harekete başlıyor. Merkür’ün boğa burcunda geri harekette olduğu süreçte maddi veya somut konuları yeniden gözden geçirmemiz gerekecek. Bütçemizin yeniden yapılandırılma ihtiyacı varsa yeniden yapılandırabiliriz.

Yeteneklerimizi daha fazla para kazanmak için nasıl kullanabileceğimiz üzerine daha fazla düşünmeye başlayacağız. Yeni kazanç yolları arayacağız. Önümüzdeki üç haftalık süreçte ön planda olan beyin kaslarımızı daha çok maddi başlıklar altında, yeni kazanç yolları üzerine yoracağımız. Yatırımlarımız, maddi girişimlerimiz, ödemelerimiz, harcamalarımız ve gayrimenkul başlıklı konularda yorucu uğraşılar ön plana çıkıyor. Bu başlıkta yer alan konuları ilgilendiren evraklar ile ilgili ya da bu başlıktaki iletişim bağlantılı konular dikkat gerektirecektir.

MAYIS AYININ SON HAFTASINA KADAR ETKİSİ DEVAM EDECEK

28 Nisan itibariyle geri gidecek Merkür dolayısıyla bu haftadan itibaren Mayıs ayının son haftasına kadar etkisi devam edecek. Merkür’ün toprak grubunda olması dışında geleneksel yarattığı sorunlar var. Yanlış giden mesajlara, elektronik araçlarla ilgili her türlü probleme, yanlış anlaşılmalara bağlı iletişim problemlerine, söylenilen saatte söylenilen yerde olamama gibi unutulan biletler, pasaportlar, karışan bavullar, seyahatler sırasında rahatsız edici yan koltuklar veya yağ, su kontrolü yapılmadan binilen araçlar, yanlış yere yapılan yolculuklar türünde karışıklıklar, unutulan eşyalar özellikle anahtar ve telefonlar her zaman olduğu gibi Merkür gerilemelerinde standarttır.

BAZI KARIŞIKLIKLAR YAŞAYABİLİRSİNİZ

Boğa burcunda gerilediği için bunlar çok ön planda olmasa bunlar Merkür gerilemesinin getirileri. Dolayısıyla attığımız mesaj gitti mi gitmedi mi gitmediği için mi yanıt alamıyoruz yoksa gerçekten gönderilen yanıt mı gelmedi sorularını gözden geçirerek yanıt vermemizde fayda var.

İlişkilerde ve iş hayatında bu tür karışıklıklar bu dönemde sorun yaratabilir. Ancak bu karışıklıkları doğru yönetebilirsek bu hafta itibari ile birbirimize karşı anlayışlı olabileceğimiz zamanlardayız.