Hamile kalmadan önce bunları mutlaka yaptırın

Ben de bu yazımda sizlere hamile kalmadan evvel yapılması gerekenleri ayrıntılı bir şekilde anlatmak istedim.

Hamilelik planlamasına kontroller ile başlayın

Bize başvuran hastaların büyük bir kısmı, adet tarihlerinin geçtiğini, evde gebelik testi yaparak geldiklerini belirtiyorlar.

Aslında doğru olan, hamilelik planlandığı andan itibaren, alanında uzman doktorlara gidip muayenelerini olup, gebelik öncesinde gerekli hazırlıkları yapmalarıdır.

Hamilelik düşünen hastaya ultrason muayenesi yapılmalıdır. İlk etapta, rahim, tüpler, yumurtalıklar kontrol edilmelidir. Bir kist veya miyom olup olmadığı, vajinal bölgede bir enfeksiyon probleminin, hamileliğe engel bir durum veya hamile kalındığı anda sorun yaratacak bir durumun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

İlk adımlardan biri folik asit kullanımı

Biz hastalarımıza folik asidin kullanımına, gebelikten 3 ay önce başlanması ve gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmasını öneriyoruz.

Buna rağmen kliniğimize gelen bazı hastalarımız hamile olduklarını fakat folik asit kullanmaya yeni başladıklarını belirtiyorlar. Örneğin anne adayı kliniğimize geldiğinde 1,5 aylık hamileyse, ancak 1,5 ay daha yani 3 aylık olana kadar folik asit kullanmış olacak. Böyle bir durumda 6 ay kullanılması gereken folik asidi, anne sadece 1,5 ay kullanmış oluyor.

Smear testi çok önemli

Hamilelik öncesinde yaptırılması gerekenlerden biri de “smear testi”dir. Eskiden, yaş gözetmeksizin kadınların en çok yakalandığı ve vefat ettiği kanser türlerinin başında rahim ağzı kanseri geliyordu. Smear testi bulunduktan sonra, daha rahim ağzı kansere dönüşmeden, erken teşhis konulabilmesi nedeniyle, yaşam kaybına neden olan kanser türleri listesinde artık ilk 5'te değil. Hamilelik öncesinde, eğer son 1 yılda smear testi alınmamış ise muayeneye gidildiğinde doktor mutlaka smear testi yapacaktır.

Eksik aşılar tamamlanmalı

Gebe kalmayı planlayan kişi eksik aşıları varsa mutlaka tamamlamalıdır. Gebelik sürecinde tetanoz aşısı 2 doz yapılır. Son 5 yıl içerisinde tetanoz aşısı yapıldıysa, gebelik sürecinde tek doz tetanoz aşısı yapılır. Bu durumda son 5 yıl içerisinde tetanoz aşısı yoksa, gebelik öncesinde bir doz aşı yapılarak hamilelik süresince yapılacak aşı sayısı teke düşürülebilir.

Hepatit aşısı hamilelik olsun olmasın, gebelik planlansın planlanmasın, erkek veya kadın herkesin yaptırmış olması gereken bir aşıdır.

Eğer kişide hepatit aşısı eksikse mutlaka gebelik öncesinde tamamlanmalıdır.

Tahliller hayati önem taşıyor

Hamilelik öncesinde doktor hastadan bir dizi kan ve idrar tahlili isteyecektir. Bu tahliller vücut için küçük bir check-up görevi görür. Tahlillerde; demir eksikliği, şeker, karaciğer enzimleri, böbrek durumu ve herhangi bir hastalık olup olmadığı kontrolü yapılır. Bir hastalık olması durumunda, tedavinin düzenlenmesi açısından bu tahliller hayati önem taşır.

İdrar tahlili önemlidir çünkü hamilelik boyunca belki de en çok yaşanan problemlerden bir tanesi idrar yolu enfeksiyonudur. Bunun için gerçekten bol su içmek çok önemlidir. Öncesinde hem gebeliğin kolaylaşması, hem de düşüklerin önlenmesi açısından, idrar yolu enfeksiyonu olan kişiye tedavi uygulanması çok iyi olacaktır.

Tahlillerde demir eksikliğine, şeker hastalığının varlığına, karaciğerin, böbreğin durumuna, gebelikte önemli olan bazı vitaminlerin düzeyine, yine hamilelik boyunca önemli olan bazı enfeksiyonların varlığına bakılır.

Enfeksiyon testlerini yaptırın

Toksoplazma, rubella, cytomegalovirus gibi bazı enfeksiyonların vücutta var olup olmadığını anlamak için testler yapılır. Çıkan sonuca göre doktor hastası için bir yol haritası çizer. Örneğin; toksoplazma daha çok kedilerden bulaşabilen bir parazittir.

İnsan hayatı boyunca sadece bir defa toksoplazmayı geçirir. Sonrasında vücut ömür boyu koruma altında kalır. Toksoplazma'yı hiç geçirmeyen kişiye, gebeyken kedilerden uzak durması önerilir.

Diş kontrolünü gebelik dönemine bırakmayın

Gebe kalmadan önce diş kontrolü yaptırılmalıdır. Çünkü hamilelik başladığı andan itibaren, kişinin ağzında ciddi bir tükürük salgısı, artışı ve asit salgısının artışı olacaktır. Eğer ağrımayan bir çürük var ise, çok büyük bir olasılıkla, hamilelik döneminde bu çürük ağrı yapmaya başlayacaktır. Anne adayının kafasında, “Diş hekimine gitmeli miyim? , Dolgu, kanal tedavisi yapılacak iğne vurulabilir miyim?, İlaç kullanabilir miyim?” gibi soru işaretleri oluşacaktır. Bunun önüne geçmek için, hamile kalmadan önce komple diş bakımını yaptırmak, yarım kalan bir tedavi varsa tamamlamak gerekir.

Tedaviler gebelik öncesi yenilenebilir

Bu saydıklarım dışında, kişinin eğer herhangi bir başka hastalığı var ise, ilgili branştaki hekime giderek, hamile kalacağını, gebelik planladığını belirtmelidir.

Tedavi görüyorsa, doktorundan tedavisinin gebeliğe uygun olarak yeniden düzenlenmesini istemelidir. Kullanılan ilaçlar varsa, bu ilaçların gebeliğe uygun dozda ve türde yenilenmesi gerekecektir.