Çocuklarda tuvalet eğitimi ile ilgili ipuçları

Tuvalet eğitimine başlarken çocuğun hazır olduğunu anlamak çok önemlidir. Hazır olduğunun göstergeleri ise lazımlığa kolay ulaşabilmesi, lazımlıkta rahat oturabilmesi, bezin uzun süre kuru kalabilmesi, komutları anlayabilmesi, ihtiyaçlarını anlatabilmesi ve de çok önemlisi bu konuda istekli olmasıdır.

- Çocuk lazımlıkla tanıştırılmalı, üzerinde giysiler varken oturmayı denemesine fırsat verilmelidir. Aile üyelerinin tuvaleti kullanmasını gözlemlemek de çocuğu cesaretlendirecek ve motive edecektir. Bu sebeple anne, baba ve özellikle de var ise büyük kardeşin yol gösterici olup, korkulacak bir şey olmadığını göstermesinin olumlu etkileri olacaktır.

- Çocuk çiş veya kakası geldiğindeki davranışları gözlenmeli, çiş veya kakası geldiğini söylemesi konusunda cesaretlendirmeli ve övülmelidir.

- Çocuklar kendiliğinden lazımlığa oturmaya başladığında çiş ya da kaka yapmasa bile yine övülmeli ve ödüllendirilmelidir. Ödüller tabloya yapıştırılacak bir yıldız şeklinde olabilir. Yiyecek ya da şekerleme türü ödüllerden kaçınılmalıdır. Lazımlıkta kitap okuması ya da oyuncaklarla oynaması desteklenebilir. Sabah uyanınca, yemeklerden sonra, yatmadan önce lazımlığa oturmaya yönlendirilmeli ve yine cesaretlendirilmelidir.

- Tuvalet eğitimi ile birlikte el yıkama, tuvalet sonrası temizlik gibi konularda hijyen eğitimi de verilmelidir. Özellikle kız çocuklarda tuvalet sonrası kendini temizleme doğru şekilde anlatılmalıdır. Oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesi açısından bu önemlidir. Tuvalet sonrası el yıkaması gerektiği çocuğa öğretilmeli ve bu alışkanlık kazandırılmalıdır.

- Çok önemli bir nokta da çocuklar başarısızlıklarda suçlanmamalı, “pis” “kirli” “ayıp” gibi utanmasına sebep olabilecek, onu suçlu hissettirecek sözcüklerden kaçınılmalıdır.

- Her çocuğun ayrı ve özel olduğu, gelişimlerinin belirli sınırlar içerinde kendilerine özgü olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden de tuvalet alışkanlığını kazanma zamanı ve şekli birbirinden farklı olabilir. Bu yüzden çocukları karşılaştırılmaması ya da zorlanmaması gerekir.