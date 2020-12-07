Koronavirüs aşılarının farklılıkları ve merak edilenler…

Geniş kitlelerde (üçüncü faz) denenen 11 aşıdan beşi öne çıktı. Bu aşıların üçüncü faz çalışmalarında alınan ilk sonuçların yüksek oranlarda etkili olduğu ve bu ay içinde onay alınacağını duyuruldu.

Hasta yakınlarından ve çevremizden bugünlerde en sık duyduğumuz iki soru;

1) Siz kendinize ve ailenize Çin aşısını yaptıracak mısınız?

Kesinlikle evet diyorum, çünkü seçme şansımız yok. En azından bir süre sadece Çin'in inaktif aşısını bulabileceğiz.

2) Çocuklara aşı yapılacak mı?

Hayır, şimdilik yapılmayacak. Henüz 18 yaş altı çocuklarda bu aşılarla ilgili etkinlik ve güvenlik çalışmaları yapılmadı.

Aşıların üretim yeri, üretim tekniği, etkinliği, taşınma koşulları ve fiyatlarıyla ilgili birçok detay merak konusu oldu. İşte gündemdeki 5 aşının karşılaştırması:

Üretim yeri

Biontech / Pfizer: Almanya/ABD

Moderna: ABD

Oxford / Astra Zeneca: İngiltere/İsveç

Sputnik V: Rusya

Sinovac / Coronavac: Çin

Geliştirilme yöntemleri

Biontech / Pfizer: m-RNA

Moderna: m-RNA

Oxford / Astra Zeneca: Viral vektör

Sputnik V: Viral vektör

Sinovac / Coronavac: İnaktif

RNA tabanlı aşı tekniği, yeni bir tekniktir ve dünyada ilk kez Covid-19 aşısının üretiminde Almanya ve ABD’de gerçekleştirildi. Bu yöntemde virüsün tamamı yerine, virüsün genetik bilgisini taşıyan RNA zincirinden kritik bir kısım olan “mesajcı (messenger) RNA” vücuda enjekte ediliyor. M-RNA, sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür.

Viral vektör aşılarında da yine gen teknolojisi kullanılarak, virüsün taşıdığı genetik materyalin bir kısmı, başka bir virüs içine yerleştiriliyor ve vücuda enjekte ediliyor. İnaktif aşı geliştirme yöntemi, bilinen en eski aşı geliştirme yöntemlerinden birisidir. Hazırlanması, son derece kolaydır. Virüs laboratuvar şartlarında çoğaltıp ısıyla, ultraviyole ile ya da bir kimyasal maddeyle öldürülür ve vücuda enjekte edilir. Böylece vücut, kendisine zarar veremeyecek hale gelen virüse karşı mücadele etmeyi öğreniyor, bağışıklık kazanıyor.

Aşıların etkinlik oranı

Biontech / Pfizer: %95

Moderna: %95

Oxford / Astra Zeneca: %79

Sputnik V: %92

Sinovac / Coronavac: %90

Saklama koşulları

RNA değişken bir yapıda olduğu için, Pfizer ve Moderna aşılarının daha düşük sıcaklıklarda tutulmaları gerekiyor. Normal soğutucularda kısa süre saklanabiliyorlar. Viral vektör aşıları ve inaktif aşılar ise, normal saklama koşullarında uzun süre bozulmadan dayanabiliyor.

Biontech / Pfizer: -70º 6 ay, +4º 7 gün

Moderna: -20º 6 ay, +4º 30 gün

Oxford / Astra Zeneca: +4º 6 ay

Sputnik V: +4º 6 ay

Sinovac / Coronavac: 2-8º arası, 3 yıl

Uygulama dozu ve aralığı

Bu beş aşının da ikişer doz uygulanması öneriliyor. İki aşı dozu arasındaki süre aşılara göre değişmektedir.

Biontech / Pfizer: 28 gün

Moderna: 28 gün

Oxford / Astra Zeneca: 28 gün

Sputnik V: 21 gün

Sinovac / Coronavac: 14 gün

Çift doz fiyatı

Aşıların arasındaki bir başka fark da maliyetleri. Oxford ve Astrazeneca tarafından geliştirilen aşı en ucuz fiyatlandırmayı yaptı. Ancak bu fiyatlar ülkelerin aşı politikalarına ve nakliye ile ortaya çıkacak ücretlere göre değişebilir.

Biontech / Pfizer: 39 Dolar

Moderna: 50 - 74 Dolar

Oxford / Astra Zeneca: 6 Dolar

Sputnik V: 20 Dolar

Sinovac / Coronavac: 60 Dolar

Sağlık Bakanlığımızın yaptığı açıklamalara göre; 50 milyon doz Sinovac aşısı ve 1 milyon doz Biontech/Pfizer aşısı siparişi verildi. Yerli aşımızın da Nisan 2021’de hazır olması bekleniyor.