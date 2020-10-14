Obsesif Kompulsif Bozukluk’ta, obsesyon kavramı bireyin günlük yaşamında rahatsız edici düzeyde olsa da düşünmekten kendini alıkoyamadığı yineleyici düşünceler olarak tanımlanır. Kompulsiyon kavramı ise, bireyin yineleyici düşünceleri durdurmak amacıyla gerçekleştirdiği davranışlardır. Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan kişinin farkındalığını yitirmemiş olması önemli bir noktadır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk, çok sık rastladığımız bir bozukluk türüdür. Erkeklerde daha erken yaşlarda görülürken kadınlarda daha sık karşılaştığımız bir durumdur. OKB’nin nedenleri ise birçok faktöre bağlıdır. Bunlar; aile yetiştirmesi, kişilik gelişimi, travmatik durumlar (kayıp, değişkenlikler, vb.), stres kaynakları, çevresel faktörler vb gibi örneklendirilebilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk çeşitli türlere sahiptir, bunlar; Bulaşma, temizlik, kuşku, kontrol, simetri ve düzen, sayma ve tekrar, dini, cinsel, biriktirme ve saklama obsesyonudur.

OKB, kişiye oldukça rahatsızlık veren bir bozukluktur. Bu durum kişinin işlevselliğini engellemektedir. Bu takıntıların ürettiği davranış örüntüleri, kişinin hayatında önemli ölçüde kayıplara yol açmaktadır. Örneğin, sürekli bir şeyi kontrol etmekten dolayı dışarıya çıkamama, sürekli ellerini yıkamaktan dolayı bir şey yapamama gibi. Bu nedenle, OKB’ye yönelik bir destek arayışına girilmesi ısrarla önerilmektedir. Ancak bu destek profesyonel alanda olmalıdır. Çünkü, bu bozukluk yüzeysel anlamda iyileştirilebilecek bir bozukluk değildir. Hem psikiyatrik hem psikoterapi yöntemleri ile çalışılması önerilmektedir. OKB’nin psikoterapi yöntemleri arasında; bilişsel davranışçı terapi, EMDR terapisi ve bazı zamanlarda bütüncül olarak tüm aile sistemleri ile birlikte çalışmak da fayda sağlamaktadır.

Son olarak OKB çok sık görülen, neden oluştuğu hakkında çok merak edilen bir bozukluk olduğu için çeşitli dizilere, filmlere konu olabilmektedir. Ancak, şu bilinmelidir ki herkesin geçtiği yollar farklıdır, hastalığındaki dereceler bambaşkadır. Dolayısıyla herkesin çözümü de değişkenlik gösterecektir. Özetle; sadece çevremizden duyduğumuz, dizilerden gördüğümüz modellemelerden etkilenmeden profesyonel destek alınması gerekmektedir.