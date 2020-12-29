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GeriH. Canan Yelken Yılbaşı temalı kapı süsü yapımı
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Haberler>Yazarlar>H. Canan Yelken>Yılbaşı temalı kapı süsü yapımı

Yazarlar
29.12.2020 - 12:32 |  Son Güncelleme:

Yılbaşı temalı kapı süsü yapımı

H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
cananakcan0134@gmail.com
Yılbaşı temalı kapı süsü yapımı
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Oğlumla beraber çıktığımız doğa yürüyüşlerinde oyunlarımızda kullanmak için kozalak toplarız. Baktım epey birikmiş, hemen değerlendirmeye karar verdim.

Ben dışardan hiçbir malzeme satın almadım. Sadece evde olanları değerlendirdim. Tabii ki daha süslü de olabilirdi ama bu görüntü beni ziyadesiyle mutlu etti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Üstelik yapımı da oldukça basit…

Gerekli malzemeler: Karton, dilerseniz üzerine sarmak için tül, bolca kozalak, yapay çam dalları (ben yılbaşı ağacımızdan kestim) sim. Yeni yılın en bilindik süsü kokina çiçekleridir ama ben bulamadığım için etkinlik malzemelerimizden kırmızı ponponları kullandım. Hepsini yapıştırmak için ise sıcak silikon gerekiyor.

Ben fiyongu kırmızı keçeden yaptım, eğer varsa kurdele de kullanılabilir. Kapı süsümüzü asmak için ise herhangi bir ip ya tül gerekiyor.

Yapılışı

Kozalakları 2-3 saat çamaşır suyu döktüğüm suda beklettim. Bu işlemi temizlenmeleri için yapıyoruz. Suda bekleyen kozalaklarımız haliyle kapanacaktır. Bu da çocuklarımız için ilginç bir deney ve gözlem aşaması olacaktır.

Yılbaşı temalı kapı süsü yapımı

Tekrar açılmaları için güneş altında kurutabilir ya da benim gibi fırında 100 derecede kontrollü olarak bekletebilirsiniz. Kozalaklarımız açıldığında kapı süsümüzü yapmaya başlayabiliriz.

Yılbaşı temalı kapı süsü yapımı

Zemin için kartondan bir çember kesiyoruz. Üzerine sıcak silikonla tül sarıyoruz, eğer tül yoksa kartonu iki parça kesip daha sağlam olmasını sağlayabilirsiniz. Sıra kozalakları yapıştırmaya geldi. Yine sıcak silikonla çemberin etrafına kozalakları yapıştırıyoruz.

Yılbaşı temalı kapı süsü yapımı

Kuruduktan sonra istediğiniz görüntüyü vererek çam dallarını yapıştırıyoruz, Kırmızı ponponları da aralarına yapıştırıyoruz. Kırmızı fiyongu ve asmak için ipimizi de yapıştırıyoruz. En son kozalakların üzerine tutkal ya da sıvı şeffaf yapıştırıcı sürerek simlerimizi döküyoruz.

Yılbaşı temalı kapı süsü yapımı
İşte kapı süsümüz hazır! Hem de hazır satılanlardan bile daha güzel, en önemlisi el emeği.

Yılbaşı temalı kapı süsü yapımı
Dilerim kapılarımız yeni yılda hep güzelliklere açılsın! 

Yılbaşı temalı kapı süsü yapımı

Evde yılbaşı süsleri nasıl yapılır?
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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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