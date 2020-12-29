Yılbaşı temalı kapı süsü yapımı

Ben dışardan hiçbir malzeme satın almadım. Sadece evde olanları değerlendirdim. Tabii ki daha süslü de olabilirdi ama bu görüntü beni ziyadesiyle mutlu etti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Üstelik yapımı da oldukça basit…



Gerekli malzemeler: Karton, dilerseniz üzerine sarmak için tül, bolca kozalak, yapay çam dalları (ben yılbaşı ağacımızdan kestim) sim. Yeni yılın en bilindik süsü kokina çiçekleridir ama ben bulamadığım için etkinlik malzemelerimizden kırmızı ponponları kullandım. Hepsini yapıştırmak için ise sıcak silikon gerekiyor.

Ben fiyongu kırmızı keçeden yaptım, eğer varsa kurdele de kullanılabilir. Kapı süsümüzü asmak için ise herhangi bir ip ya tül gerekiyor.



Yapılışı

Kozalakları 2-3 saat çamaşır suyu döktüğüm suda beklettim. Bu işlemi temizlenmeleri için yapıyoruz. Suda bekleyen kozalaklarımız haliyle kapanacaktır. Bu da çocuklarımız için ilginç bir deney ve gözlem aşaması olacaktır.

Tekrar açılmaları için güneş altında kurutabilir ya da benim gibi fırında 100 derecede kontrollü olarak bekletebilirsiniz. Kozalaklarımız açıldığında kapı süsümüzü yapmaya başlayabiliriz.

Zemin için kartondan bir çember kesiyoruz. Üzerine sıcak silikonla tül sarıyoruz, eğer tül yoksa kartonu iki parça kesip daha sağlam olmasını sağlayabilirsiniz. Sıra kozalakları yapıştırmaya geldi. Yine sıcak silikonla çemberin etrafına kozalakları yapıştırıyoruz.

Kuruduktan sonra istediğiniz görüntüyü vererek çam dallarını yapıştırıyoruz, Kırmızı ponponları da aralarına yapıştırıyoruz. Kırmızı fiyongu ve asmak için ipimizi de yapıştırıyoruz. En son kozalakların üzerine tutkal ya da sıvı şeffaf yapıştırıcı sürerek simlerimizi döküyoruz.



İşte kapı süsümüz hazır! Hem de hazır satılanlardan bile daha güzel, en önemlisi el emeği.



Dilerim kapılarımız yeni yılda hep güzelliklere açılsın!