Tuz seramiğinden yılbaşı süsleri yapımı

Her yıl oğlumun el izini çıkarıp ne kadar büyüdüğüne beraber şahit olmak inanılmaz bir tecrübe bizim için! Ben bu sefer yılbaşı temalı hazırladım ama bu malzemelerle çocuğunuz için meyveler, sebzeler, hayvan figürleri gibi aklınıza gelebilecek birçok şey yapabilir ve oyun kurabilirsiniz. Gelelim yapılışına;



Gerekli malzemeler: 1 bardak un, 1 bardak tuz, yarım bardak su.

Ben gördüğünüz tüm bu süsleri 2 ölçüden elde ettim. Renklendirmek için akrilik boya ya da sprey boya da kullanabilirsiniz. Işıl ışıl olması için sim şahane bir seçenek.





Hazırlanışı: Un, su ve tuzu karıştırıp yoğuruyoruz. Kalıplarla ya da elimizle istediğimiz şekli veriyoruz, eğer duvara asacaksanız bir kürdan yardımıyla delikler açıyoruz ya da ağaca aşmak isterseniz hamura ataçlar batırabilirsiniz, çok pratik oluyor.

Daha sonra yağlı kağıt serili fırın ızgarasında (altı kurumasın diye) 80-100 derecede kontrollü olarak pişiriyoruz. Fırından çıkarıp kurumasını bekliyoruz. İyice kuruyunca dilediğimiz gibi boyuyoruz, bu aşamada çocuklarımızla beraber olmak ayrı keyif! Gerçi yoğururken ve şekil verirken de oğlum hep yardımcı oldu bana ve en keyifli kısmı da bu.



Boyama işlemi bitince yine oda sıcaklığında kurumaya bırakıyoruz. En son isterseniz üzerlerine tutkal sürüp sim dökebilirsiniz. Ben kendinden yapışkanlı simlerden kullandım. Simler de kuruduysa süslerimiz hazır demektir.



Birbirinden güzel hatıralarımız duvarlarımızda ya da çam ağacımızda yerini alabilir.



Nice güzel anılar biriktireceğimiz mutlu bir yıl diliyorum!