Okul öncesi dönemde nefes çalışması

Oğlum için etkinliklere başlayana kadar ben bilmiyordum. Özellikle okul öncesi dönemdeki önemini öğrendiğimden beri düzenli aralıklarla nefes çalışması yapıyoruz ve bunun için öyle çok fazla materyale de ihtiyaç yok.

Balon şişirmek, pipetle üflemek gibi basit şeyler bile çocuklarımızın nefeslerini derin ve uzun kullanmalarını sağlamaya yardımcı olur.

Her zaman olduğu gibi oyunlarla bunu eğlenceli hale getirip doğru nefes almayı yeniden hatırlatabiliriz.

Peki, neden önemlidir doğru nefes almak?

Yeterli oksijenin vücuda alınabilmesini ve organların daha iyi beslenebilmesini sağlar. Çocuklarımızın beyin gelişimi için stresi azaltarak konsantrasyonlarını arttırır.

Doğru nefes almayı öğrenemediğimizde ne oluyor peki?

Öncelikle tam ciğer kapasitemizi kullanamıyoruz ve çok hızlı nefes alıp veriyoruz, diyaframı unutuyoruz! Bunlar da bizde çabuk yorulma, baş ağrısı ve strese neden oluyor . Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklarımızda dikkat eksikliği, duygu kontrolünde zorlanmalara neden oluyor .

İşte tüm bunları önlemek için gün de çok kısa bir süreyi nefes çalışmalarına ayırmak çocuklarımızın hayat kalitesini bir adım öteye taşıyacaktır.

1. egzersiz





Bunun için bugün size iki önerim olacak. İlki oldukça eğlenceli ve tam da bu sıcak günlerde keyifle oynayabileceğiniz sulu bir nefes egzersizi…

Sadece pet bardaklara su doldurup bir sıra halinde diziyoruz, üstüne hafif bir pinpon topu koyup üfleyerek ilerletmeye çalışıyoruz. Biz bu oyunu denediğimizde oğlum oldukça küçüktü tam olarak beceremese de çok fazla eğlendiğimizi söylemeliyim.

2. egzersiz

İkinci oyunumuz içinse kâğıt tabağı ikiye katlıyoruz, üzerini yeşile boyuyoruz. İç kısmına kurbağanın ağzı için kırmızı ya da pembe elişi kâğıdı yapıştırıyoruz. Dilerseniz üst kısmına da bizim gibi farklı renklerde benekler kesip yapıştırabilirsiniz. Gözlerini ve ayaklarını da çizip yapıştırıyoruz. Ben dili için şu bildiğimiz parti düdüklerinden kullandım. Tabağın ikiye katladığımız orta yerinden geçiriyoruz, sağlam olması için etrafını bantlayabilirsiniz.

İşte bu kadar basit! Çocuğunuzla birlikte hazırlayıp oynayacağınız sevimli bir kurbağanız var artık.

Basit dedim ama hazırlaması basit, üflemesi oldukça zor. Siz de deneyin mutlaka.

Sağlıkla kalın, oyunla kalın!