Bunun için burundaki bağ dokuların bağlantısı kesilmeden tümsek, kemer, eğrilik gibi sorunların düzeltilmesi sağlanır.Bunun için burundaki bağ dokuların bağlantısı kesilmeden tümsek, kemer, eğrilik gibi sorunların düzeltilmesi sağlanır.Günümüzde burun estetiğinde doğal görünümlü sonuçları veren, hızlı iyileşme sağlayan, bir burun estetiği yöntemidir.



Kimlere yapılabilir?



Burnundaki kemer, tümsek, eğrilik gibi sorunlardan rahatsız olan ve burnun doğal yapısını koruyarak ve genel sağlığı yerinde olan kişiler için uygundur.



Avantajları nelerdir?



Burundaki tüm bileşenler arasındaki bağların korunmasını sağladığı için burnun doğal yapısına zarar vermez. Koruyucu burun estetiğinin bir diğer büyük avantajı çok hızlı iyileşme sağlamasıdır. Hasta ameliyattan sonra bir hafta içinde işlerine ve sosyal ortamına dönebilir. Minimal ağrı, ödem ve şişlik beklenir. Kapalı yöntemde Burun ucunda herhangi bir kesi izi olmaz. Ameliyattan sonra burun sırtında ele gelen bir düzensizlik genellikle olmaz, çünkü hastanın doğal burun sırtı korunur. Burun ucu hareket kabiliyetini korur, donuk ya da taş gibi sert burun ucu gibi sorunları olmaz. Doğal burun bağ dokuları korunduğu için burun ucunda düşme olasılığı azalır.



Koruyucu burun estetiğinin diğer ameliyat tekniklerine göre öğrenme eğrisi vardır. Son zamanlarda uygulanmaya başlanan yeni bir yöntem olduğu için uzman cerrah sayısı azdır.



Nasıl uygulanır?



Koruyucu burun estetiği ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Ortalama ameliyat süresi 2 saat sürer. Burun ucunda görünen bir kesi oluşmasını önleyen burun içerisinden kesilerin açıldığı kapalı yöntemle uygulanır. İlk önce burun orta hat septum kıkırdağında varsa eğri kısımların düzeltilmesi için kıkırdaklar çıkarılır. Bu kıkırdaklar, burun ucunun düzeltilmesi için çeşitli greft şekilleri olarak kullanılır. Sonrasında burun ucu kıkırdakları doğurtularak olması gereken doğal şekline getirilir. Burun sırtında eğrilik ya da kemer varsa burun sırtı düzeltilir ve burun ucu uygun bir şekilde konumlandırılır. Atel/splint ve koruyucu bantla ameliyat tamamlanır.



Bir hafta içinde de iyileşme büyük oranda hızlı bir şekilde tamamlanır. İyileşme sürecinde birkaç hafta ağır egzersiz yapılmaması, iki hafta sigara tüketilmemesi, güneş ışıklarına maruz bırakılmaması gerekir.