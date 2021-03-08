Kaş estetiğinin önemi

Günümüzde yüz estetiği trendleri gür kalın kaşlara dönmüş durumda. Doğal, belirgin, düşük olmayan kaş modelleri yüz estetiğinde önemli bir rol oynamaya başladı.

Kaşların estetik önemi küçümsenemez, yüz estetiği ve güzelliğinde en kilit bir özelliğe sahiptir. Kaşın fazla yüksek olması doğal olmayan, şaşkın bir görünüm oluştururken, yüksek yanal sivri uçlu kaşlar ise sinirli bir görünüme yol açabiliyor.

Her yüze, etnik kökene, yaşa ve cinsiyete uygun ideal bir kaş tanımlamak imkansızdır. Ancak ideal kaş estetiği, tipik olarak burun deliğinin kenarıyla aynı hizada başlayıp burun deliğinin dışından gözün dış köşesine doğru çizilen eğik bir çizgide biten kaşın yayını içerir. Kaşın her iki ucu yaklaşık olarak aynı yatay seviyede olmalıdır. Kemerin tepesi, irisin dış kenarının hemen üzerinde dikey bir çizgi üzerinde yer almalıdır. Bu, aynı zamanda, burun deliğinin dışından göz bebeği boyunca bir çizgi çekildiğinde bulunan aynı noktayla eşleşmelidir.

Kaş ektirme ve kaş kaldırma estetikleri

Günümüzde doğal ince kaşlar için kaş ektirme estetikleri gür ve doğal bir görünüm kazandırılabilir. Günümüzde FUE ya da DHI tekniğiyle kaş ekimi yapılarak doğuştan ince kaşlar kalıcı olarak gür bir görünüme kavuşturulabiliyor. Kafa derisinden ya da vücudun başka bölgelerinden alınan saç kökleriyle kişinin yüz yapısına uygun ideal kaş kalınlığına birkaç aylık bir bekleme sürecinden sonra ulaşılabiliyor.

Bunun dışında eğer kaşların pozisyonuyla ilgili estetik bir sorun varsa, kaş kaldırma estetiğiyle ideal pozisyon sağlanabiliyor. Kaş kaldırma estetiğinde cerrahi ya da cerrahi olmayan yöntemler uygulanabiliyor.

Botoks enjeksiyonuyla ortalama 15-20 dakika içinde ameliyatsız işlemler gerçekleştirilebilir. Enjeksiyon yöntemiyle yapılan işlemlerin etkisi geçici olduğu 4 ile 8 ay içinde tekrarlanması gerekiyor. Kalıcı çözüm önerisi arayanlar için endoskopik yöntemlerle kaş kaldırma ameliyatı uygulanabilir. Bu işlem saçlı derinin içinden açılan minimal kesiler ve video kamera aracılığıyla yapıldığı için görünen bir iz oluşmaz.

Kaşlarının kalınlığından ve düşüklüğünden rahatsız olanlar alanında uzman bir estetik cerrahtan kendilerine özel daha ayrıntılı bilgi alabilir.