Göğüs estetiği sonrası iyileşme süreci

Göğüs büyütme ameliyatında iyileşme süresi ortalama 2 ya da 3 hafta sürer. Aşama aşama düzelme artarak devam eder. Bu süre kişiye göre farklılık gösterir. Hastaların operasyon sonrası iyileşme süreleri cerrahın uyguladığı tekniğe (meme implantlarının kas dokusunun üstüne veya altına konulması veya cerrahi kesiğin yapıldığı yer) ve cerrahınızın ne kadar tecrübeli olduğuna bağlı olsa da hastaların operasyon sonrası eylemlerinin de bu süreçte etkisi oldukça büyüktür.

Kısa sürede iyileşip günlük hayatlarına devam etmek isteyen hastaların göze önünde bulundurmasında fayda sağlayacak birkaç önemli tavsiye var.

Doktorunuzu iyi dinleyin. İyileşme süreciniz konusundaki talimatlar doktorunuz tarafından durum durum verilir. Yaşınıza, fiziksel özelliklerinize ve sağlık durumunuza göre doktorunuz size ameliyat sonrası birkaç hafta içinde yapmanızda sakınca olan durumları size söyleyecektir.

Ağır eşyalar kaldırmak, tenis oynamak, trambolinde zıplamak gibi abartı güç veya hareket gerektiren herhangi bir şey yapmayın. Bu çok önemli; çünkü yeni kapatılmış cerrahi kesiklerinizi veya yeni implantlarınızı zorlanmaya ya da baskıya maruz bırakmamanız gerekir.

Doktorunuzun tavsiye ettiği tedavi yöntemlerini uygulayın. Size ameliyat sonrasında yaralara direk olarak uygulayabileceğiniz veya ağız yoluyla alabileceğiniz iyileşmeye yardımcı ve ağrı kesici ilaçlar yazılacaktır. Ayrıca bu ilaçlar göğüslerinizde enfeksiyon oluşma ihtimalini düşürürler.

Doktorunuzun sizin için yazdığı ilacı yaralarınıza ve göğsünüze sürün. Bu ameliyat yaralarının ve göğüs dokusunun iyileşmesine dışarıdan yardımcı olacaktır. Ayrıca bazı ilaçların ameliyat sonrası acı ve ağrıları uyuşturmayı sağlamak gibi etkileri de bulunabilir.

Doktor reçeteli oral ilacınızı göğüs dokusunu içeriden iyileştirmek ve acıyı rahatlatmak amacıyla kullanmanız önemlidir.

Göğüslerin hareketini azaltacak destekli bir sutyen giyinin. Bunun için en uygun sutyen spor sutyenleridir. Büyütülmüş göğüslerinizi ne kadar hareketsiz tutarsanız o kadar hızlı iyileşirsiniz. Gerekli desteği sağlamayan bir sutyen yeni implantlarınızda çok fazla gerilmeye neden olur.

Ameliyat sonrasında 10 güne kadar sırtüstü yatmaktan kaçının. Göğüslerinizin üzerinde yatarak onlara basınç uygulamak ameliyat yaralarının tekrar açılmasına böylece göğüste acıya ve düzeltilmesi için doktor randevularına neden olabilir.

Göğüslerinize shea yağı içeren nemlendiriciler sürün. Göğüs implant ameliyatından sonra deri daha yeni gerildiği için göğüsleriniz kızarık ve parlak durabilir. Shea yağı kullanarak deride gerilme izleri kalmasını önleyebilirsiniz.

Çoğu plastik cerrah potansiyel hastalara kendilerine merak ettiklerini danışmaları için randevu imkanı tanır. Eğer henüz göğüs büyütme ameliyatı yaptırmadıysanız bu ameliyata hazır olup olmadığınızı önceden bir doktora danışıp sorun. Ameliyatın can yakıcı olabileceğini ve iyileşme sürecinin birkaç hafta sürebileceğini göz önünde bulundurmayı unutmayın. Eğer ameliyatı olduysanız ve iyileşme sürecinizle ilgili aklınıza takılan, cevabını alamadığınız soru varsa doktorunuza danışın, size mutlaka yardımcı olacaktır.

Sevgiyle kalın.