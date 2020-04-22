Göğüs büyütmeyle ilgili sık sorulanlar

Göğüs büyütme işlemi nedir?

Göğüs büyütme bir kadının göğsünün boyutunu, şeklini ve dolgunluğunu artırmak için yapılan cerrahi bir işlemdir. Göğüs büyütme işlemi: Doğal küçük göğüsleri büyütmek. Hamilelik, kilo kaybı ya da emzirme nedeniyle şeklini ve büyüklüğünü kaybeden göğüsleri eski haline getirmek. Göğüsler arasındaki asimetriyi düzeltmek. İlk ameliyatında, kanser tedavisinde ya da buna benzer diğer sebeplerden dolayı oluşan durumları tedavi etmek için yapılır.

Hangi durumlarda yapılır?

Meme büyütme; göğüslerinin büyütülmesi, şekillerinin düzeltilmesi ya da doluluklarının artırılması gibi nedenlerle yapılan bir cerrahi bir prosedürdür. Bu işlem göğüs kaslarına ya da meme dokusunun içine silikon, saline protez ya da başka alternatif implantlar koyularak gerçekleştirilir. Göğüs büyütme için yaygın nedenler şunlardır: Doğal boyu küçük olan göğüsleri büyütmek. Kilo kaybı, gebelik ve emzirme sonrası sekli ve boyutu değişen göğüsleri tekrar eski haline getirmek. Asimetrik göğüsleri simetrik hale getirmek. Meme kanseri tedavisi gibi göğüslerin boyutunu ve şeklini olumsuz etkileyebilecek durumlardan sonra onarım yapmak.

İdeal meme büyüklüğü oranı nasıl belirlenir?

Göğüs büyültme ameliyatları, günümüzde hem genç hem de orta yaş grubu arasında biz estetik cerrahlardan en sık talep edilen estetik ameliyatlarından birisidir. Hastanın boyu ve kilosuna yani genel vücut yapısına dikkat ediyoruz. Uzun boylu ve fazla kilolu kişilerde daha büyük protezler kullanıyoruz. Hastanın göğüs kafesi şekline dikkat ediyoruz. Bazı kişiler uzun boylu olsalar da göğüs kafesleri dar olabiliyor. Yine kısa boylu hastaların geniş bir göğüs kafesi bulunabilir. Hastanın var olan göğüslerinin büyüklüğüne ve meme dokusuna dikkat ediyoruz. Hastanın göğüslerindeki sarkıklık oranına dikkat ederiz. Eğer göğüslerde sarkma varsa meme büyütme ile meme dikleştirme ameliyatını birleştirebiliyoruz. Göğüslerdeki simetriye de çok dikkat ederiz. Pek çok kadının göğüslerinde asimetri vardır ve bu son derece doğaldır. Bu fark karşıdan bakıldığında çok belirgin değilse göğüslerin asimetrik duruşunu düzeltmeye gerek yoktur. Ancak asimetrinin çok belirgin olduğu hastalarda küçük tarafa daha büyük protez konulması gerekebilir.

Ameliyat ne kadar sürer?

Ortalama 1,5 saat içinde meme büyütme ameliyatı tamamlanmış olur. Operasyon genel anestezi altında uygulanır. Eğer meme dikleştirme operasyonuyla birleştirilirse bu süre biraz daha çok olabilir.

Ameliyat acı verir mi?

Genel olarak operasyondan sonraki ağrı, ağrı kesici haplarla kolayca kontrol edilir. Hastalar meme bölgesinde sertleşme ve ağrı hissedebilir. Gerginlik, uyuşukluk, kaşıntı ya da dokunmaya duyarlı hissedebilir. Bazı hastalar kollarını kaldırırken rahatsızlık hissedebilir. Ama ağrının miktarı ve süresi kişiye göre değişir. Bazı hastaların rahatsızlığı azdır. Bazılarının ise daha fazla ve daha uzun sürer.

Yara izi kalır mı?

Meme implantını göğüste kesik izi kalmadan gerçekleştirmek mümkün değildir. Kesikler gizli bir şekilde olsa da yine de bulunurlar. Meme implantları farklı şekillerdeki kesiklerle yerleştirilebilir. Memenin altındaki kıvrım ya da meme ucunun çevresi en çok tercih edilen bölgelerdir. Meme altına atılan kesik oradaki doğal kıvrımla uyumlu olur ve vücudun diğer bölgelerinin aksine buradaki kesik izi genişlemez ya da kaymaz. Meme ucuna giden bütün yapılar (süt yolu, sinirler, damarlar vb.) değişmeden kalır. Memenin emzirme gibi işlevlerine zarar vermez.

Meme ucu çevresine (periareolar) atılan kesikler genellikle hilal şeklinde ve renkli bölge ile ten arasındaki geçiş çizgisinde olurlar. Bu bölgede süt kanalları, sinir uçları ve bazı yararlı bakteriler bulunur. Buradan atılan bir kesik, bu birimlerin oluşturduğu iç yapıyı keser ve komplikasyon (enfeksiyon, uyuşukluk, emzirememe vb.) oluşma riskini arttırır. Ayrıca, bu bölgedeki kesik izlerinin dar bir kıyafetten ya da mayo üzerinden görünme ihtimali vardır.

Kullanılan implant türleri nelerdir?

Eğer göğüs implantı yaptırmayı düşünüyorsanız, içi salin sıvıyla (vücut sıvısına benzeyen bir tuz-su çözeltisi) doldurulan implant ya da silikon jelle doldurulan implantlar kullanılabilir. Günümüzde silikon jel doğal meme dokusuna çok daha yakın olduğu için daha fazla tercih edilir.

Damla stili meme mi, yoksa yuvarlak meme tipi mi?

Buna karar verirken belinizin inceliği, omuzlarınızın genişliği ve basen genişliğinizin de çok önemli olduğunu unutmayın. Dar omuzlu kişilerde yuvarlak göğüs, damla tipi göğüs kadar güzel durmaz. Omuzlarınızın çok daha dar görünmesine neden olur. Kemik yapınız ve vücut hatlarınız çok inceyse büyük implantlar doğal durmayacaktır. Ya da kalın bir beliniz varsa damla tipi meme implantları belinizin daha da kalın görünmesine neden olabilir.

İyileşme dönemi nasıl geçer?

Göğüs büyütme ameliyatı iyileşme süresi ameliyatın şekline ve kişiye göre değişiklik gösterir. Kısa sürede iyileşip günlük hayatlarına devam etmek isteyen hastaların göze önünde bulundurmasında fayda olacak birkaç tavsiye: Doktorunuzun verdiği tavsiyeleri iyi dinleyin. Ağır eşyalar kaldırmak gibi abartı güç ya da hareket gerektiren herhangi bir şey yapmayın. Göğüslerin hareketini azaltacak destekli bir sutyen giyinin. Bunun için en uygun sutyen spor sutyenleridir. Tüm bunlara dikkat ederseniz bir iki hafta içinde sorunsuz bir şekilde iyileşebilirsiniz.

Kaynak: Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk