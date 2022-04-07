Estetik olarak yaza hazır mısınız?

Dışarı çıkıp gezme, daha şık kıyafetler giyme, daha güzel görünme ya da serinlemek için denize girme gibi ihtiyaçlar da artış oluyor. Bu dönemde estetik cerrahiye başvurularda da artış olabiliyor.



Vücuttaki bazı sorunların üstesinden maalesef sadece diyet ve egzersizle gelemezsiniz. Yazlık kıyafetleri rahatça giyebilmek, mayo ya da bikiniyi gururla taşıyabilmek için estetiğe ihtiyacınız olabilir. Bunun için hazırlığa bahar aylarından itibaren başlamanız gerekebilir. Bahar aylarının ılıman ikliminden yararlanarak rahat bir iyileşme süreci geçirerek güzelleşebilir ve yazı daha mükemmel bir görünümle karşılayabilirsiniz.

Yaz aylarında en fazla talep edilen operasyonlar arasında bölgesel incelme operasyonları, kırışık tedavileri ve dolgunlaştırmalar yer alıyor. Meme estetiği, karın germe, bölgesel incelme, kırışık giderme ve dudak dolgusu geliyor. Tüm bunlar için birkaç haftalık iyileşme süreci yeterlidir.

Botoks ve dolgu için geç kalınmamalı

Güneş ışıkları botoks ve dolgu uygulamalarında oldukça önemli risk oluşturur. Bu yüzden güneşli günler gelmeden botoks ve dolgu enjeksiyonu ihtiyaçlarınızı gidermeniz gerekir. Kırışık tedavisi ya da önleyici botoks uygulamaları için hala geç kalmış sayılmazsınız. Dudak dolgunlaştırma, ameliyatsız burun ve meme estetiği için de hala uygun bir dönem.

Meme estetiği yaz aylarında çok önemli

Dolgun, dik ve simetrik göğüsleriniz olsun istiyorsanız operasyondan sonra sadece birkaç haftaya ihtiyacınız var. Bunun için çeşitli seçenekler sunulur. Meme implantı seçeneği ya da dolgu enjeksiyonu teknikleri gibi. Cerrahi teknikler kalıcı çözüm sunarken iyileşme süreçleri biraz daha uzundur. Ameliyatsız tekniklerde iyileşme sürecine ihtiyaç olmaz, şeklin ortaya çıkması için beklemek gerekmez, ancak belli aralıklarla prosedürün tekrarlanması gerekir.

Dümdüz bir karın hayal değil

İnce tişört ve gömleklerin ya da bikini ve mayonun içinde dümdüz bir karınla gezmek herkesin hayalidir. Maalesef her karın sadece egzersiz ve diyetle düzleşmez. Bazı durumlarda mutlaka estetik operasyona ihtiyaç olur. Basit bir karın germe operasyonu ile karın düzleştirilerek daha estetik hale getirilebilir.

Bölgesel incelme sağlanabilir

Bazı aşırı inatçı yağlar diyet ve egzersizle eritilemez. Bu durumda liposuction ya da lipoplasti ile aşırı inatçı yağlar eritilerek bölgesel incelme sağlanabilir. Karın, kalça, kol, uyluk, diz, ayak bilekleri ve gıdı bölgelerindeki aşırı yağlar eritilebilir.

Estetik cerrahinin size sunduğu imkanlardan faydalanarak kendinizi daha güzel ve daha mutlu hissedebilirsiniz. Sizi rahatsız eden sorunlarınız hakkında bilgi almak için alanında uzman bir estetik cerraha başvurabilirsiniz.